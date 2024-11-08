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睽違27年 逾700尊媽祖齊聚鹿耳門天后宮姐妹會

中央社／ 台南8日電

睽違27年，逾700尊媽祖齊集台南市安南區鹿耳門天后宮「媽祖姐妹會」，祈安賜福法會今晚同時揭幕，台南市長黃偉哲到場擔任主祭官，以傳統科儀豐富媽祖信仰，進而文化交流。

鹿耳門天后宮是台南知名大廟，主祀媽祖，「媽祖姐妹會」自1995年、1996年及1997年連辦3年後，今年再度登場，全台逾700尊媽祖齊聚一堂，「甲辰年媽祖姐妹會暨七朝朝真禮斗祈安賜福大法會」今晚隆重登場，以媽祖、令旗及法像舉行傳統法事科儀。

黃偉哲到場擔任主祭官，他表示，距離鹿耳門天后宮上次「媽祖姐妹會」已近30年前，今年適逢「台南400」，讓活動更具意義和價值。

除今晚法會，明晚還有萬人祈福點燈活動，祈求國泰民安、風調雨順、百業昌盛、闔家平安，屆時賜福點心「長生果」將提供信徒享用。

市府表示，鹿耳門天后宮媽祖分靈已有數千尊，今年活動請來各地媽祖參與盛會，共同持法修持，增進各宮媽祖姐妹情誼。

媽祖 鹿耳門天后宮

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