民雄鄉民注意了！嘉縣購物節抽到汽車沒接縣長電話 逾期沒得領

嘉義縣今年舉辦商圈聯合購物節，活動消費金額共達4.5億元，單筆滿200元可獲1組抽獎序號，縣長翁章梁今天下午抽出最大獎SUZUKI IGNIS汽車，得主為民雄鄉「莊O珍」，翁章梁致電汽車得主，但對方未接電話，主辦方保留莊姓女子中獎資格。

縣長翁章梁今抽出4大獎得獎者，包括iPhone16、Gogoro電動機車、蒸氣電子衣櫥及SUZUKI汽車；莊姓女子在民雄商圈嘉大車業消費抽中市價70萬元汽車，雖然她沒接電話，但翁章梁仍在直播中恭賀，提醒大家到網站查看中獎名單，趕快來領獎。

經發處表示，今年結合16大商圈及觀光工廠協會，舉辦第3屆嘉義縣商圈聯合購物節，活動為期一個月，消費金額達4.5億，單筆消費滿200元可獲1組抽獎序號，購物節期間店家營業額成長2成以上，消費累計金額突破4億元，希望明年成績繼續成長。

翁章梁也說，購物節凝聚16個商圈組織及觀光工廠協會的團結心，各店家積極推出活動吸引消費者，讓整體消費環境更加活絡。中獎名單11月11日將公告臉書粉專「113年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」，官方LINE「113年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮」(LINE ID: @687ngbpr)。