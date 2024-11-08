快訊

呂政璋上任3天閃辭 藍委：凸顯民進黨用人「違」才

上任僅三天 台灣金聯新任董座呂政璋光速請辭

鄧麗君香港故居重建標售近7600萬 比20年前漲17倍

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣觀光園區駐點員常神隱？ 議員批經常找不到人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水道頭文創園區每年獲文化部補助600萬元，議員質疑環境維管不佳，且經常找不到駐點人員。圖／議員詹琬蓁提供
嘉義縣水道頭文創園區每年獲文化部補助600萬元，議員質疑環境維管不佳，且經常找不到駐點人員。圖／議員詹琬蓁提供

嘉義縣文化觀光局活化朴子水道頭文創園區，向文化部爭取每年600萬補助，今年由台中廠商得標，疑管理不當惹議，有議員今在議會質疑，駐點人員年薪54萬元卻經常找不到人，還有民眾抱怨店家私收參觀費用。縣長翁章梁說，園區有編相關經費，請文觀局加強督導。

議員詹琬蓁說，水道頭園區每年經費600萬元，環境維護管理不佳，雜草生長、落葉未掃，編列1名駐點人員，每月薪資3萬5千元，每年還有加班費及獎金12萬元，卻讓店家抱怨連連，有事找不到人；園藝修剪每年編列29萬元，不配合周一、二公休，挑在周三才要割草。

店家抱怨，上一個營運團隊每月都會舉辦市集，現在換新營運團隊，改為每季舉辦1次活動，無法帶動人潮，聯絡事情還回覆從台中出發，要等一下才行。還有民眾抱怨，有店家私下收取門票，以為參觀園區要付錢，事後才知道是參觀那間店要付錢，營運團隊管理鬆散。

文觀局長徐佩鈴說，水道頭文創園區2016、2017年獲觀光局分別補助4000萬元、1800萬元整修，2020年整修後店家陸續進駐，目前共有8家店，2021年起每年獲文化部補助文創產業發展計畫，今年委外招商，由專管廠商負責園區清掃及舉辦市集，未來會加強管理。

縣長翁章梁說，水道頭文創聚落有編列經費支出及人力，文觀局要加強督導、景觀維護；另外，之前研擬整體委外營運，欲設置旅館或民宿，但因又要舉辦市集，旅宿民眾可能被喧鬧聲打擾，恐有衝突，委外經營也要考慮業者意願，請文觀局再研擬。

嘉義縣水道頭文創園區每年獲文化部補助600萬元，議員質疑環境維管不佳，且經常找不到駐點人員。圖／議員詹琬蓁提供
嘉義縣水道頭文創園區每年獲文化部補助600萬元，議員質疑環境維管不佳，且經常找不到駐點人員。圖／議員詹琬蓁提供

團隊 文創產業 觀光局

延伸閱讀

嘉縣民買單？公費出國遭爆「家人飯店同房」 文觀局長：未增費用

綠營光復嘉義市地方傳找翁章梁參選 翁章梁回應了

呂政璋內定台灣金聯董座 地瓜銷陸、農地經營爭議浮上檯面

嘉義若竹兒園遊會 翁章梁客串拍賣官送暖

相關新聞

嘉縣觀光園區駐點員常神隱？ 議員批經常找不到人

嘉義縣文化觀光局活化朴子水道頭文創園區，向文化部爭取每年600萬補助，今年由台中廠商得標，疑管理不當惹議，有議員今在議會...

康芮吹毀台南近6千蚵棚 中央補助每棚5千市府加碼1千

康芮颱風造成台南市近海約6千個蚵棚被吹毀，漁民損失慘重，立委林俊憲及賴惠員今天召開「台南市牡蠣產業輔導升級」協調會，農業...

嘉市新增3處社會社宅預定地 王美惠爭取社宅內政部同意辦理　

嘉義市立委王美惠為實現居住正義，上屆為家鄉爭取「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」等3處社會住宅，施工中，王美惠說，...

「北港進香」列國家文資 朝天宮進香學術博覽會開鑼

今年2月「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗文化資產，預定本月15日授證。為探討北港百年進香文化內涵、歷史發展、世界連...

台南祕境「哈赫拿爾」森林公園 專家：夜間低照明維護生態

台南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」公園即將在11日正式開放，台南社大研究員吳仁邦昨晚夜探公園，沒遇見遊蕩犬、蛇和人，但聽到...

嘉縣民買單？公費出國遭爆「家人飯店同房」 文觀局長：未增費用

嘉義縣文化觀光局推展觀光，今年赴新加坡、日本參加旅展，有議員今在議會質疑文觀局長徐佩鈴出差報公費，晚上帶女兒一起入住飯店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。