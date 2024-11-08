嘉縣觀光園區駐點員常神隱？ 議員批經常找不到人

嘉義縣文化觀光局活化朴子水道頭文創園區，向文化部爭取每年600萬補助，今年由台中廠商得標，疑管理不當惹議，有議員今在議會質疑，駐點人員年薪54萬元卻經常找不到人，還有民眾抱怨店家私收參觀費用。縣長翁章梁說，園區有編相關經費，請文觀局加強督導。

議員詹琬蓁說，水道頭園區每年經費600萬元，環境維護管理不佳，雜草生長、落葉未掃，編列1名駐點人員，每月薪資3萬5千元，每年還有加班費及獎金12萬元，卻讓店家抱怨連連，有事找不到人；園藝修剪每年編列29萬元，不配合周一、二公休，挑在周三才要割草。

店家抱怨，上一個營運團隊每月都會舉辦市集，現在換新營運團隊，改為每季舉辦1次活動，無法帶動人潮，聯絡事情還回覆從台中出發，要等一下才行。還有民眾抱怨，有店家私下收取門票，以為參觀園區要付錢，事後才知道是參觀那間店要付錢，營運團隊管理鬆散。

文觀局長徐佩鈴說，水道頭文創園區2016、2017年獲觀光局分別補助4000萬元、1800萬元整修，2020年整修後店家陸續進駐，目前共有8家店，2021年起每年獲文化部補助文創產業發展計畫，今年委外招商，由專管廠商負責園區清掃及舉辦市集，未來會加強管理。