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康芮吹毀台南近6千蚵棚 中央補助每棚5千市府加碼1千

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
康芮颱風造成台南市近6千個蚵棚損失。圖／本報資料照片
康芮颱風造成台南市近6千個蚵棚損失。圖／本報資料照片

康芮颱風造成台南市近海約6千個蚵棚被吹毀，漁民損失慘重，立委林俊憲及賴惠員今天召開「台南市牡蠣產業輔導升級」協調會，農業部部長陳駿季允諾，針對台南市的牡蠣養殖戶，提供每棚5000元的復育經費，以及增設剖蚵機台；加上市政府同意提供額外補助每棚1000元，合計每棚6000元，共同扶持台南牡蠣產業。

林俊憲指出，安平、安南及南區等浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，年產量約5千公噸、年產值高達5億元，但10月底康芮颱風侵襲，導致沿海一帶的蚵棚毀損嚴重，多達5716個蚵棚損失、84萬串蚵苗流失，重創牡蠣養殖產業。礙於行政院11月4日才核定區劃漁業權，本次受災養殖戶無法向農業部申請農業天然災害救助，嚴重影響蚵農生計。

林俊憲表示，重新添購蚵棚等產業設備對蚵農是一筆負擔，支持災後牡蠣養殖業復建，並因應區劃漁業權核定，應以系統性輔導台南市牡蠣產業升級，要求農業部應以專案補助協助牡蠣養殖戶復育蚵苗，並研議遇有風災來臨時，蚵棚入港的緊急避難措施，避免日後再有蚵棚受損的情形。

賴惠員也指出，七股及北門區潟湖平掛式牡蠣養殖面積858公頃，年產量1000公噸，年產值1.7億元，此次風災蚵農也受到影響，請農業部一併以專案協助大北門地區的牡蠣產業復建。

今天出席會議有農業部長陳駿季、台南市政府農業局及漁港所、南市區漁會總幹事林鈺昕、牡蠣產業協會理事長陳俊安及常務監事顏增發，協商以專案補助台南市牡蠣災後復育經費，並協調遇有風災來臨時，針對蚵棚入港避難的緊急處置措施，為蚵農爭取最大利益。

台南市區漁會總幹事林鈺昕會中表示，將全力配合中央政策，協助蚵農申請專案補助，以最有效運用補助經費，並將再與農業部漁業署及南市府共同研商蚵棚入港避難的管理辦法。

另台南市議員李啟維、林依婷等向市長黃偉哲爭取加碼，市政府同意提供額外補助每棚1000元，合計共每棚6000元，與中央一同扶持台南牡蠣產業。

立委林俊憲和賴惠員召開台南市牡蠣產業輔導升級」協調會。圖／林俊憲提供
立委林俊憲和賴惠員召開台南市牡蠣產業輔導升級」協調會。圖／林俊憲提供

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