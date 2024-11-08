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猜猜我是誰？ 畢業逾半世紀嘉工校友首次返校開同學會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立嘉義高工上午舉行103周年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲老人，33名老同學從全國各地首次返校開同學會。圖／嘉工提供
國立嘉義高工上午舉行103周年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲老人，33名老同學從全國各地首次返校開同學會。圖／嘉工提供

國立嘉義高工上午舉行103周年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲老人，經退休台北松山工農主任陳四德號召發起，找到33名老同學，從全國各地首次返校開同學會，老同學見面猜猜我是誰？話校園年少美好歲月，熱鬧溫馨。

30多名同學及妻子回母校，受到校長陳瑞洲及師生熱烈歡迎。這是該班第一次辦全班同學會，參與意願非常高昂。同學現在還住嘉市的只有1人，其餘的都在外縣市，最遠鄭伯安住宜蘭，因為中風，半身不遂，雖然交通很困難，還是堅持要來同學會看看所有的同學。

一行人除了妻子陪伴外，還需要服侍外勞同行。早上6點多就出發，花了5個多小時才到達同學會場，雖然很辛苦，但是卻有無比的高興。同學郭文宗是距離嘉工最近的同學，住在聖馬爾定醫院護理之家，由妻子推輪椅，另有位同學貼身陪伴，也順利來同學會場，也是非常辛苦，也是很高興能參加同學會。

為了讓同學都有發表自己歲月故事時間，同學會進行到下午5點，也做了校園巡禮，讓同學們可以回憶比較現在的校園改變了多少。校長送每位校友一本學校百周年紀念刊，同學們都搶著要。

畢業55年沒見過面的同學見面，大部分都彼此不認得，很多認錯人，大家覺得很好笑，一定要自我介紹。歡樂一片，熱絡的情況很罕見。陳四德說，「我們剩餘的日子多少難料，要把握，要享受，最方便安全的就是老同學來共同享受，畢業55年後才辦第一次全班同學會，讓大家驚奇，也讓大家珍惜。」

國立嘉義高工上午舉行103周年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲老人，33名老同學從全國各地首次返校開同學會。圖／嘉工提供
國立嘉義高工上午舉行103周年校慶運動大會，電工科第12屆乙班畢業生踏出校門55年，都是70多歲老人，33名老同學從全國各地首次返校開同學會。圖／嘉工提供

中風 校園

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