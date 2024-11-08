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阿里山遊樂區睽違17年 受鎮宮玄天上帝12日遶境

中央社／ 嘉義縣8日電

颱風、地震頻仍，阿里山國家森林遊樂區內受鎮宮玄天上帝睽違17年，12日將在遊樂區遶境祈福、撫慰民眾，配合空氣品質清淨區不燃放鞭炮，當天遊客請聽從交通疏導人員引導。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山受鎮宮近年重修廟宇外觀，為祈求工事平安及撫慰民眾因颱風、地震驚慌心情，闊別17年在下週二（12日）舉辦玄天上帝及眾聖神遶境祈福儀式。

遶境隊伍上午7時從受鎮宮出發，途經阿里山賓館、阿里山閣大飯店、香林村、中正村、中山村、自忠土地公廟、十字村等地後，於下午6時回駕受鎮宮。

林業署嘉義分署表示，考量遊樂區內遊客需求，遶境當日除特定車輛行駛外，遶境人員將配合阿里山派出所支援前導車行進，人員步行於祝山林道，讓遊客與遶境隊伍區隔，盡量維持園區遊憩品質。

此外，當日祭祀活動將配合空氣品質清淨區不燃放鞭炮，集中於特定地點祭祀，在尊重在地文化信仰及環保政策下，期能達成最低汙染、最高環保的遶境活動。

林業署嘉義分署說，全台19處國家森林遊樂區中，阿里山國家森林遊樂區是唯一一座與社區信仰共存的園區。

受鎮宮起源自1927年在地林業工作者為祈求平安，向南投松柏嶺受天宮玄天上帝求香火，因神蹟靈驗信徒日增，1948年由阿里山的工作者發起建廟。且因農曆三月初三左右，會有枯球籮紋蛾停駐神像上而聞名。

嘉義 遶境 阿里山

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