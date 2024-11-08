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嘉市新增3處社會社宅預定地 王美惠爭取社宅內政部同意辦理　

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立委王美惠（右）再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠（右）再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供

嘉義市立委王美惠為實現居住正義，上屆為家鄉爭取「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」等3處社會住宅，施工中，王美惠說，中央再同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅，嘉市社宅規畫將達到6處，預估完工啟用，可提供近1500戶住宅用戶。

王美惠表示，嘉市蓬勃發展人才匯集，代表有大量住宅需求，她不斷向內政部、國土管理署與市府協調，積極推行住宅政策，傳來好消息。王美惠說，社會住宅優質宏觀，希望透過社宅規畫，協助市民居住需求。

後續社宅西區的選址有2處：一處位於港子坪段，中興路、玉康路之間，交通便利，面積約為0.55公頃，預估戶數有297戶；西區另一處為，永利一街和永福一街交叉口，生活機能方便，面積約為0.36公頃，預估戶數192戶。東區社宅的選址在彌陀段嘉工街，嘉義高工對面，鄰近校園，面積約為0.98公頃，預估戶數459戶。

王美惠感謝台水公司及國產署提供土地，做為社宅規劃，3處用地都是住宅區用地，國土管理署將在21日召集中央與地方社宅主管機關及社福單位，辦理3處規畫社宅基地先期會議。

王美惠強調，嘉市社宅有需求急迫性，目前嘉義市6處社宅規畫，估計可達到近1500戶住宅用戶需求，未來政府會持續推動社會住宅，促進社會安定與民生福祉。

嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠（右）再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠（右）再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供
嘉義市立委王美惠再爭取內政部同意規畫西區2處社宅，及東區1處社宅。圖／王美惠服務處提供

嘉義 王美惠 社宅

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