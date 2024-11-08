嘉市社宅增3處 已規劃6處達1500戶需求

民進黨立委王美惠今天表示，嘉義市蓬勃發展，大量需求社會住宅，經爭取，目前中央再規劃西區2處及東區1處社宅，嘉義市社宅規劃將達6處，估計可達1500戶住戶需求。

王美惠嘉義市服務處今天發布新聞稿，已為嘉義市爭取「博愛安居」、「友忠好室」及「安寮好室」3處社會住宅，因社宅需求量大，不斷向內政部、內政部國土管理署與嘉義市政府協調，積極推行住宅政策，目前中央在嘉義市再規劃3處社宅，已完成選址，預計3年內陸續興辦。

王美惠表示，西區社宅選址有2處，分別在中興路、玉康路之間，面積約為0.55公頃，預估戶數有297戶；以及在永利一街和永福一街交叉口，面積約為0.36公頃，預估戶數192戶。東區社宅選址在彌陀段嘉工街，國立嘉義高工對面，面積約為0.98公頃，預估戶數459戶。

王美惠指出，上述3處用地皆為住宅區用地，國土管理署將召集中央與地方社宅主管機關及社福單位，辦理嘉義市社宅基地規劃先期會議；目前嘉義市6處社宅規劃，估計可達1500戶住宅用戶需求，未來會持續推動社會住宅。

王美惠服務處表示，博愛路2段「博愛安居」、友忠路「友忠好室」興建中，吳鳳南路及芳安路口「安寮好室」的工程已發包。