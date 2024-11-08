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「北港進香」列國家文資 朝天宮進香學術博覽會開鑼

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將於本月15日授證當天舉辦國際學術研討會及媽祖信仰博覽會，今天系列活動開鑼。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將於本月15日授證當天舉辦國際學術研討會及媽祖信仰博覽會，今天系列活動開鑼。記者蔡維斌／攝影

今年2月「北港進香」獲文化部登錄為國家重要民俗文化資產，預定本月15日授證。為探討北港百年進香文化內涵、歷史發展、世界連結，北港朝天宮將於授證當天邀國內外學者舉辦北港進香國際學術研討會及博覽會，讓國人更了解台灣媽祖信仰的歷史脈絡。

朝天宮董事長蔡咏鍀指出，2011年「北港迓媽祖」獲當年文建會登錄為國內第1個國家級民俗文化資產，接著今年2月「北港進香」再獲列國家文資，兩項的差異在於迓媽祖侷限在北港地區，而北港進香則是來自海內外不論什麼神明或團體到北港，香旗或香條都會寫「北港進香」，所以這是在台灣延傳數百年很獨特的宗教活動。

蔡咏鍀說，藉由本月15日文化部授證，當天也邀集對台灣媽祖信仰有深入研究的教授蔡相及林之鼎以「北港朝天宮媽祖信仰與北港進香」、「天主教對聖母瑪利亞的認識」演講，同時也邀集張珣、林茂賢、林炳洲、松尾恒一等20多名海內外學者發表論文，探討北港進香的多元面向。

學者蔡相煇指出，媽祖信仰遍布海內外，透過國際學術研討會，把各方學者對媽祖信仰的精華，在研討會上共同分享探討，同時把媽祖信仰文化內涵傳達給眾多信徒。

朝天宮也將開辦北港進香博覽會，邀集國內各大宮廟共同回顧歷年來海內外進香歷史和文物，並在國際學術研討會11月17日結束當天簽署「北港進香文化保護宣言」，讓國人對台灣媽祖信仰歷史有更深入體認，讓媽祖信仰香火延綿不斷。

「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將於本月15日授證當天舉辦國際學術研討會及媽祖信仰博覽會，今天系列活動開鑼。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將於本月15日授證當天舉辦國際學術研討會及媽祖信仰博覽會，今天系列活動開鑼。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將進香沿革編撰成冊，讓信徒更進一步認識媽祖香火延傳歷史。記者蔡維斌／攝影
「北港進香」獲文化部登錄國家民俗文化資產，北港朝天宮將進香沿革編撰成冊，讓信徒更進一步認識媽祖香火延傳歷史。記者蔡維斌／攝影

信仰 北港朝天宮 媽祖

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