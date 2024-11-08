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台南祕境「哈赫拿爾」森林公園 專家：夜間低照明維護生態

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供

台南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」公園即將在11日正式開放，台南社大研究員吳仁邦昨晚夜探公園，沒遇見遊蕩犬、蛇和人，但聽到很多夜間昆蟲的聲音，吳仁邦說，夜間應留給野生動物活動的時間，遊蕩犬問題解決後，應會有更多野生動物回來。

台南市南區「竹溪二期-哈赫拿爾森林」公園，是市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，場域生態豐富多樣，屬生態敏感區，有議員反映告示牌面文字及部分照明不足問題，市長黃偉哲相當重視，要求水利局進行改善。

水利局表示，在規畫設計階段邀請在地NGO及生態團隊，辦理生態檢核、評估並滾動式修正及討論，為創造生態友善環境場域，縮小開發範圍，減少對森林的擾動。

水利局說，因應場域生態豐富性，期望透過開放時間，減少人為活動對動植物的影響，並透過合理的畫設動線及其他活動區域，與生態棲地保留一定程度的區隔，並提醒民眾步道內部為較自然場域，須注意自身安全。後續針對牌面內容敘述，將修正文字用詞，後續並配合導覽路線牌面一併修正及更換。

另針對生態核心區及其周邊之照明，步道採用色溫2700K兩側引導式線燈，並控制照射範圍在鋪面上，防止光線溢散至森林中，以避免影響光害影響原生棲地；針對民眾通行安全，市府後續將加強步道區域周邊照明，採用低照度的感應式燈具，以兼顧生態及安全。

吳仁邦夜探後，認為設置的路燈還是太亮了，擔心如果再增加照明亮度，就又會變成不是生態公園，而成了普通公園。但市府設置適當的燈光照明，也是基於安全不得不的考量，且民眾以前曾在此發現白鼻心，希望遊蕩犬問題解決後，能讓白鼻心或其他野生動物回來。

水利局說，哈赫拿爾森林公園作為市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，近日會參照各方建議，規畫友善的使用介面，期許竹溪哈赫拿爾森林園區開放後，能達到尊重友善森林生態的目標，並使市民能享受到竹溪森林園區整體施作成果。

台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
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台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
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台南社區大學研究員吳仁邦夜探「哈赫拿爾森林」公園，認為應避免生態干擾，夜間就留給野生動物活動。圖／吳仁邦提供
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動物 台南 水利局

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