嘉縣民買單？公費出國遭爆「家人飯店同房」 文觀局長：未增費用

嘉義縣文化觀光局推展觀光，今年赴新加坡、日本參加旅展，有議員今在議會質疑文觀局長徐佩鈴出差報公費，晚上帶女兒一起入住飯店，還改簽機票延後回國。徐佩鈴說，應觀光協會要求，多留2天與業者交流，與女兒晚上聊天後時間晚住下，並無增加公務費用。

議員詹琬蓁說，文觀局今年率團至日本、新加坡參加旅展，新加坡差旅費31萬6274元，日本差旅費30萬3401元，包括機票、住宿、膳食、保險、零用、禮品交際及雜費等，其中住宿每人每晚約6千元，出國名單有文觀局長徐佩鈴、沈姓科長、陳姓及周姓科員。

詹琬蓁說，文觀局至日本出差日期9月24至30日，因業務需求改28日回國，沈姓科長、陳姓及周姓科員提早回國，徐佩鈴維持30日回國，加報2天住宿、膳食、零用費，徐出國住宿還帶女兒，晚上在飯店同住，因公務外出，有特殊情形延後回國，請政風處調查清楚。

徐佩鈴說，原訂28日提早回國，但因觀光協會希望她留下，與業者多交流，所以改簽機票多留2天，依會計規定核銷，會準備資料報告2天行程；在日本、新加坡與女兒會面，並沒有特別帶人去，跟女兒1年多沒有見面，女兒從國外飛來會面，晚上聊天聊很晚就會直接住下，房費都按照規定核銷，並無增加公務費用。