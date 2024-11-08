聽新聞
0:00 / 0:00
嘉縣民買單？公費出國遭爆「家人飯店同房」 文觀局長：未增費用
嘉義縣文化觀光局推展觀光，今年赴新加坡、日本參加旅展，有議員今在議會質疑文觀局長徐佩鈴出差報公費，晚上帶女兒一起入住飯店，還改簽機票延後回國。徐佩鈴說，應觀光協會要求，多留2天與業者交流，與女兒晚上聊天後時間晚住下，並無增加公務費用。
議員詹琬蓁說，文觀局今年率團至日本、新加坡參加旅展，新加坡差旅費31萬6274元，日本差旅費30萬3401元，包括機票、住宿、膳食、保險、零用、禮品交際及雜費等，其中住宿每人每晚約6千元，出國名單有文觀局長徐佩鈴、沈姓科長、陳姓及周姓科員。
詹琬蓁說，文觀局至日本出差日期9月24至30日，因業務需求改28日回國，沈姓科長、陳姓及周姓科員提早回國，徐佩鈴維持30日回國，加報2天住宿、膳食、零用費，徐出國住宿還帶女兒，晚上在飯店同住，因公務外出，有特殊情形延後回國，請政風處調查清楚。
徐佩鈴說，原訂28日提早回國，但因觀光協會希望她留下，與業者多交流，所以改簽機票多留2天，依會計規定核銷，會準備資料報告2天行程；在日本、新加坡與女兒會面，並沒有特別帶人去，跟女兒1年多沒有見面，女兒從國外飛來會面，晚上聊天聊很晚就會直接住下，房費都按照規定核銷，並無增加公務費用。
縣長翁章梁說，歷年來都會參加旅展，與局處長約法三章，堅持清廉不貪汙、堅守工作崗位、相信團隊嘉義轉型一定會成功，相信不論什麼特殊狀況延後回國，都有按照規定辦理核銷，去年鼓勵縣府局處長出國學習，回台要報告所學，如何讓嘉義有進步及改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言