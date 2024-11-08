老婦遭「浪浪大軍」追擊骨折住院 嘉市議員籲市府提高TNVR量能

嘉義市2020年至2022年2年間，暴增1520隻流浪狗，議員郭定緯上午質詢，市區常見「浪浪大軍」有礙市容，市民人心惶惶，有名70多歲老婦人被浪犬追擊手骨折住院，TNVR量能不足無法減少浪犬，他要求市1個月內提出有效辦法；建設處長田長沛說，會找動保團體研商提出精進做為，追加預算執行，減少人犬衝突事件。

郭定緯說，有民眾陳情，東區後湖里流浪狗數量多，常聚集嚴重影響住戶生活，有名70多歲林姓婦人騎機車外出，遭成群流浪狗追擊，導致她跌倒手部骨折，住院5天，林婦身心受創。

嘉市近年浪犬數量增加，「浪浪大軍」在市區穿梭，多次收到市民陳情指稱浪犬多，成群結黨，嚴重影響的生活，他跟著里長到流浪狗多的熱點捕狗，發現流浪狗抓不完，問題出在沒有經絕育的母狗持續生育，他質疑TNVR策略（捕捉、結紮、注射疫苗、原地回置），量能不足，無法有效降低遊蕩犬數量。

郭定緯表示，他向前中華民國關愛動物保護協會理事長沈容華請教，沈容華過去成功在大台北、宜蘭以TNVR成功減少浪犬，TNVR要有效果就要持續，維持高絕育率，沈容華強調要優先絕育母狗，且區域內犬隻的絕育率必須提升到8成以上才有效。

郭定緯說，維持高量能TNVR才能效減少遊蕩犬，基隆市就是很好的案例，2020年浪犬3225隻，2年後下降到1570隻，少了一半，就是因為基隆浪犬絕育率提升到8成以上。