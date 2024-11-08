全國首例！花1億取得首府大學18億資產 南市獲政府服務獎

台南市政府財政稅務局以「公產資源 全齡共享」榮獲第7屆政府服務獎「社會創新共融」獎項肯定，首創公產資源平台，分析公產資源需求及供給面，主動調配閒置公有資產，滿足民眾公共服務新興需求，自2011年縣市合併迄今，也括全國首例私校退場化成為市政中心，累計媒合活化轉型253處，節省市庫約95.76億餘元支出。

市府財稅局表示，以台灣首府大學全國首例私校退場轉型為例，由財政稅務局整體規畫，透過中央、地方與民間三方合作轉型為「曾文市政願景園區」，市府充分利用2.8萬坪的校舍空間積極打造一個兼具全民運動、親子遊憩、社會福利社會教育、藝文典藏及行政服務五大功能的複合式共享空間，是將校園保留下來作為公共服務空間的典範。

據指出，台灣首府大學退場後，南市府分3年共投入1.18億元取得價值18億餘元的既有7棟建物、動產及教學設備等，目前已有相關單位陸續進駐，成功活化，財政部肯定節省市府巨額建設支出，認為是節流典範。

另還有國軍兵工廠舊址「橡欣園」重新改造安平航海城；消防分駐所舊址活化的鹽水區社區心理衛生中心；台南市第一個以BOT方式興建的福爾摩沙遊艇酒店， 帶動安平地區旅宿發展，還承辦今年總統就職國宴。