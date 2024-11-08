連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建完工 通車日敲定了

連接嘉縣市重要交通樞紐軍輝橋改建逾1年半，上下游興設2座鋼便橋，施工期間碰上7個颱風及1次豪雨，八掌溪水暴漲，工程安全品質通過考驗，通車典禮敲定下周末16日上午10點，隔天17日上午7點開放通車，通車前地方保留鋼便橋呼聲再起，公路局雲嘉南養護工程分局說，為安全考量封閉拆除。

軍輝橋改建，搭建2座便橋紓解往返嘉縣市交通流量，去年動工就有很多民眾要求留下便橋以後可用，完工通車前，保留呼聲再起，地方人士醞釀連署，請求保留軍輝橋左右上游及下游便橋，作為行人及汽機車專用道路，讓軍輝橋成為汽車專用道，紓解交通壅塞問題，保障居民人身安全及行車安全。

地方人士說，軍輝橋是阿里山入口門戶重要橋梁，也是通往東西向快速道路及南二高聯絡道，汽機車駕駛、行人長年為交通阻塞，險象環生，有必要保留2座便橋疏解交通流量，讓軍輝橋做車輛專用道，湖內仔重劃區廣建住宅，日後將引進可觀住戶，人口預估逾萬人屆時軍輝橋流量更大，便橋可發揮紓解作用。

另，保留便橋無論警消常訓或市府、機關、學校舉辦活動，可封閉作活動場域，尤其一年一度黃金風鈴木盛開季節，便橋可封橋舉辦演唱會、市集，帶動觀光發展。

去年開工主辦工程的公路局雲嘉南養護工程分局，曾為便橋保留議題召開說明會，地方人士及民代贊成反對都有，雲嘉南養護工程分局評估後，考量八掌溪水流斷面、便橋結構安全、交通動線及養護等因素，仍決定拆除便橋。