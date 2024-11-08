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嘉縣「來嘉走走」加碼周周抽 阿里山英迪格住宿優惠券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供

嘉義縣二延平步道、逐鹿部落、奮起湖老街及步道群、故宮南院、太平雲梯、阿里山林業鐵路入選交通部觀光署百大亮點，縣府文觀局11月推出「來嘉走走」步道尋寶活動，邀請民眾賞景健行，每周還有抽獎活動，最大獎是阿里山英迪格酒店精品房買一送一券。

文觀局指出，「來嘉走走」分為兩大優惠驚喜，第一重「出示即享優惠」涵蓋嘉義近30家參與商家，加入慢遊嘉義LINE好友出示優惠券畫面，即可享有用餐、住宿、伴手禮等多項折扣優惠，第二重則為「加碼周周抽」，即日起至11月底，每周六、日都有抽獎機會。

文觀局說，11月9、10日搭配雙11優惠，同時歡慶嘉義縣6大特色景點入選交通部觀光署百大亮點，獎項特別準備阿里山英迪格酒店精品房買一送一券，以及粟餐廳100張9折優惠券，11月16日起還有仁義湖岸大酒店雙人免費住宿券等多項優惠，邀請大家體驗當地美食和住宿。

文觀局表示，想了解更多步道資訊，可至來嘉走走步道活動官網 https://hiking.chiayi.travel查詢。更多旅遊及商家優惠資訊，可加入「慢遊嘉義」官方LINE帳號@chiayitravel，或至「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網 https://tbocc.cyhg.gov.tw/查詢。

嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供
嘉義縣文觀局舉辦「來嘉走走」加碼抽獎活動，配合雙11本周末將抽出阿里山英迪格住宿買一送一優惠券。圖／嘉義縣文觀局提供

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