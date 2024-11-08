嘉市設匹克球場 地點選定

嘉義市匹克球運動人口不斷增加，卻苦無場地，經議員提案爭取、與市府會勘，選定於東區青少年福利服務中心旁的市有地設置首座匹克球示範場地，預計明年啟用。

教育處長郭添財說，匹克球是社會體育項目，非常高興匹克球委員會與社會處已協調取得球場用地，未來設施、設備上，如果委員會申請經費，教育處會視財源積極協助。

議員王浩說，近4年屏東、高雄、台中都有新建匹克球場，嘉市場館沒匹克球項目，應加快腳步。

擔任嘉市匹克球運動委員會副主委的議員陳家平說，匹克球運動人口愈來愈多，今年成立匹克球運動委員會，去年底就先提案爭取球場，獲市府回應，與社會處、教育處會勘，首座示範場地設2個球場，選定體育路與彌陀路口的青少年福利服務中心旁市有地設置。

衛生局表示，會推廣壯世代參與匹克球運動。郭添財也說，因應體育部成立，嘉市未來朝優化場館、辦大型賽事努力。

匹克球是結合羽球、網球與桌球特色球拍型運動，沒有性別、年齡限制，也沒有昂貴設備費用，很快成為新潮全民運動。