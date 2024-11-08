台南祕境哈赫拿爾公園 遊蕩犬流竄

被稱為台南市區最後祕境的哈赫拿爾森林公園下周一起開放，已吸引許多市民、遊客慕名而來，議員昨質詢指園內有許多遊蕩犬令人害怕，還公告屬自然生態區，非開放時間進入「請自行負責」，存在許多問題。市長黃偉哲承諾會盡快處理。

黃偉哲說，「不能說什麼其餘時間進入要自行負責」，很多民眾清晨5、6時就出門運動，公告的語氣和開放時間要檢討。

南區哈赫拿爾公園在竹溪流域，保留大片自然林、經環境營造後原定4日開放，先前康芮颱風造成樹木及竹林斷折影響步道等設施，期程延後，不過因屬開放式空間，許多民眾已前往參觀休閒。

議員林美燕質詢說，她前往哈赫拿爾森林公園，感覺很漂亮，一早8時多就有許多人去運動，還遇到外縣市遊客，但公園雖然是城市之肺，卻長了「腫瘤」；林美燕播影片有許多遊蕩犬對人吠叫，還疑被愛狗人士掛牌子「狗狗不咬人，守護無人墳；此處無步道，請往回走」。

林美燕質疑，希望這公園未來帶動觀光繁榮，這牌子適合嗎？且哈赫拿爾公園規畫初期開過多次協調會，要求遊蕩犬安置到其他地方，至今沒有處理，是鴕鳥心態、完全無為。

「會盡快處理！」黃偉哲答詢說，牌子應是「愛爸、愛媽」所設，但公家土地私人不能設置，遊蕩犬現在不能撲殺，然而有的來不及結紮一直繁殖，也沒有地方安置，學甲動保園區會趕快蓋好、臨時收容所趕快設置，漁光島和哈赫拿爾等遊客及人群多的地方，考量優先移置遊蕩犬。

林美燕另指出，市府公告「開放時間上午8時到下午5時，竹溪水岸森林為自然生態區，區域內有蛇蟲出沒，為保護生態棲地園區僅設置少量照明，進入活動請注意自身安全、開放時間，其餘時間進入請自行負責」，難道非公告開放時間，裡面發生事情公部門就可卸責嗎？

水利局長邱忠川解釋，因是自然生態公園，加上採低度照明，專家建議夜間不宜前往。