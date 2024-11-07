快訊

德國政府的惡夢？川普將強勢回歸白宮 專家嘆「是麻煩的問題」

獨／上將退役藍委陳永康1敵4護議事人員 韌帶斷裂抽大量積血

歐司瑪科技「假綠能」吸金詐騙上億元 檢警搜索拘提6人到案

已付訂金卻遭旅行社要求改期 雲林男子氣憤將申訴

中央社／ 雲林縣7日電

雲林邱姓男子日前上網向某旅行社訂12月16日泰國行程，並繳付訂金，昨天卻接到旅行社通知，該行程已被包團，要求他更改，處理態度不積極，讓他氣憤不已，欲向品保協會申訴。

雲林縣邱先生今天向中央社記者投訴，他日前向某知名旅行社預訂12月16日的6天5夜泰國行，總價新台幣10萬300元，並在4日前往門市現場刷卡給付訂金4萬元，一家4口期待旅程到來。

邱姓男子說，為了旅遊，他們夫妻已向各自的公司請假，且公司上司也批准，沒想到昨天接到旅行社通知，該團已有其他客人包團，要求他更改時間，逼迫他讓出機位。

他立即向旅行社客服人員反應，卻發現旅行社的網站將該團的人數從19位變為9位。但按契約所寫10人才能成團，依照旅行社的做法永遠沒辦法出團，他相當不滿旅行社的作法且事後處理態度消極。

邱姓男子今天再度致電接單客服，業者回覆，一定會希望客人成團，如果人數有再報進來，人數會再往上加，欲以此安撫人。

邱先生強調，網站設定是公司可以自由設定，要是機位能再往上加，日前何必來電商討挪移出國日期機位，如此說詞的旅行社，真的令人喪失信任感。

雲林縣消保官張嘉麟說，旅行社應以消費權益為重，保障已先簽約的消費者權益，不應該後面有更大的團而犧牲前面消費者權益，相當不妥適。

張嘉麟建議消費者可以循管道救濟，向旅行業品質保障協會申訴，也可向交通部觀光署申請調查，該旅行社是否有違失，後續也可以到地方的消保官進行二次申訴、調解。

律師呂芷誼則說，旅社因自己的原因變更行程、改期，已經違約，提醒消費者可以向旅社要求返還訂金和要求賠償。

旅行社 消費者 行程

延伸閱讀

一場犯罪變故拖累整個家庭 雲林醫界發起被害人減免醫療費

南部轉冷想食補暖身或尾牙 雲林6個分局即日起加強酒駕取締

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

加強與國際業者合作 觀光署輔導旅行社取得GTS旅行標章

相關新聞

台南男嬰噎奶一度命危成「羅生門」 議員要市府積極調查

台南甫出生小男嬰，上月入住某私人護理之家，家屬卻突然接到通知，男嬰呼吸急促、血氧偏低與肺胸凹陷命危被送醫，住加護病...

衛環委員會至曾文水庫考察光電影響 村民聲淚俱下訴苦

嘉義縣大埔鄉光電爭議頻傳，立法院衛環委員會今至大埔考察光電環境影響，村民見狀湧上前陳情，聲淚俱下痛訴光電板對生活造成嚴重...

台南「跟著風車露營Chill」 限量報名需資格審核

後疫情時代，戶外旅遊露營人口不斷增加，為跟上此波秋冬露營熱潮，台南市觀旅局12月將在德元埤荷蘭村舉辦「跟著風車露營Chi...

農會明年3月改選 水林鄉仍被視為雲林一級戰區

基層農會總幹事預定明年3月改選，雲林縣農會於本月18日至22日受理登記，據了解，目前雲林縣農會及20鄉鎮市農會總幹事均有...

台南「做工行善團」修繕弱勢房屋272戶 獲政府服務獎

台南市勞工局推動「弱勢築愛、做工人ㄟ愛」服務專案，整合21個修繕、義剪團隊資源，投入志工1萬8千多人次，免費為弱勢房屋修...

台南高麗菜1顆200元民怨吃不起 黃偉哲：菜價不合理

台南市議員李文俊今天質詢指出，颱風已遠颺且台南市並未受風災影響，菜價卻仍居高不下，菜市場一顆高麗菜賣200多元，一小把蔥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。