衛環委員會至曾文水庫考察光電影響 村民聲淚俱下訴苦

嘉義縣大埔鄉光電爭議頻傳，立法院衛環委員會今至大埔考察光電環境影響，村民見狀湧上前陳情，聲淚俱下痛訴光電板對生活造成嚴重影響，住家慘遭光電板包圍。專家指出，目前無直接數據顯示光電板會影響水質，但相關環境影響仍需長時間研究評估。

中央擬在曾文水庫上架設浮力式光電板，先前遭台南市、嘉義市議員在議會集體反對，光電業者轉而在鄰近村落申設10座光電場，因為緊鄰民宅而引發抗爭，日前才剛爆發激烈衝突，村民北上行政院抗議，立院衛環委員會今到大埔考察，仍有數十名村民上前陳情。

經濟部水利署指出，浮力式光電板在阿公店水庫已有案例，經檢測水庫水質符合標準。農業部生物多樣性研究所長楊嘉棟說，有可能遮蔽水下陽光，影響藻類生長、改變水下生態系，且曾文水庫是台灣保育動物黑鳶重要棲地，光電板反射眩光影響需長時間研究評估。

王育敏表示，經濟部強調太陽能電板對水庫水質沒有影響，但事實卻有生態與景觀阻礙問題，台南市、嘉義縣議員都曾在議會公開反對，村民也不願意設立光電板，尤其經濟部再三保證「光電用地面積已足夠」，實在沒必要在重要的曾文水庫上蓋光電場。

大埔鄉長吳明勲說，大埔鄉都市計畫區面積極小，民生聚落集中，卻被業者拿來蓋地面型光電，造成居民生活嚴重困擾，且光電業者簽約一簽就是20年，未來若想整合土地發展都會窒礙難行，鄉親並非反對光電，但現況光電法規規範不足，導致各種棘手問題發生。