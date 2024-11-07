農會明年3月改選 水林鄉仍被視為雲林一級戰區

基層農會總幹事預定明年3月改選，雲林縣農會於本月18日至22日受理登記，據了解，目前雲林縣農會及20鄉鎮市農會總幹事均有意尋求連任，除了有4個鄉鎮可能有競爭，其餘將可望順利連任。

第20屆農會總幹事改選，預定本月18日至22日受理登記，明年2月15日舉行農會會員代表選舉，2月25日選出9席理事，3月7日當屆事會投票遴聘總幹事。

農業部最近公告考核成績90分以上評為績優總幹事的雲林縣16名農會現任總幹事名單如下：斗六市張喬復、斗南鎮張燕容、虎尾鎮蔡武吉、西螺鎮廖錦富、土庫鎮黃萬聰、北港鎮林翠香、古坑鄉袁誌謙、大埤鄉吳昌遠、莿桐鄉張鈺萱、林內鄉黃國洲、二崙鄉李達彥、崙背鄉李麗華、褒忠鄉吳金元、台西鄉林添祥、口湖鄉呂惠玲、元長鄉李佩怡。

除了上述16名績優總幹事之外，雲林縣農會、麥寮鄉、東勢鄉、水林鄉、四湖鄉等5名總幹事，係因前任總幹事退休，中途由農會重新遴聘接任，所以沒有年度考核成績，也未達考核的門檻。

雲林縣農會指出，依農會總幹事遴選辦法規定，績優總幹事若登記原農會總幹事候聘人，免再辦理成績評定及面談。挑戰者的成績必須達90分以上才能成為合格候聘人，若績優總幹事未獲當屆理事會5席同意，縣府再重新公告，進行第二輪遴聘。

因此，雲林縣除了16名績優總幹事，其餘中途接任的5個農會總幹事的合格候聘門檻成績為70分，所以挑戰者也須70分。

從雲林縣目前各鄉鎮農會總幹事布局來看，選情相對單純，其中只傳出可能只有4個鄉鎮有競爭，尤其一向被視為一級戰區的水林鄉，日前一場會員代表大會就出現山雨欲來風滿樓的態勢，所以一般認為明年雲林農會選舉超級戰區可能非水林鄉莫屬。