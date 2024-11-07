台南市「做工行善團」修繕弱勢房屋272戶 獲政府服務獎
台南市勞工局推動「弱勢築愛、做工人ㄟ愛」服務專案，整合21個修繕、義剪團隊資源，投入志工1萬8千多人次，免費為弱勢房屋修繕迄今完成272戶，並義剪服務2萬多人次，撙節政府經費成本6千8百多萬，讓弱勢族群享有居住及生活基本人權，創新措施及亮眼的服務成果，榮獲國發會第7屆「政府服務獎」肯定，12月11日北上領獎。
台南市勞工局表示，免費為弱勢房屋修繕源於2013年底發送職災慰問金時，發現職災戶住處惡劣不堪，而保障職災勞工權益，推展多元志工服務，結合專業志工貢獻社會，市長黃偉哲上任後非常支持與肯定，目前提升為3.0版的服務，更將服務團隊定名為「做工行善團」，服務遍及全市37區，並協助6縣市修繕完成19戶，也促進高雄市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、新竹市6縣市成立修繕團隊，帶動弱勢修繕服務風潮。
對象除了職災勞工，持續擴大納入邊緣戶、原住民等，並針對弱勢修繕戶的需求全面盤點，提供客製化的個別需求服務，如未保存老房子文化修復傳統屋瓦及古灶，為火災修繕戶安裝火災偵測器、為不便者加裝扶手及打除門檻。此外，去年台南市再次爆發登革熱疫情，更進一步協助修繕戶修理紗窗紗門。
並「跨界合作」解決弱勢修繕戶生活條件差的種種問題，民政局區公所通報案源、社會局協助案源評估、衛生局連結職災醫療平台、教育局協助就學、勞工局職訓就服中心協助就業、環保局協助垃圾清運、二手家具儲放空間，跨局處合作無間。
市長黃偉哲表示，除了弱勢修屋及義剪外，在親訪過程發現弱勢戶家具匱乏且不堪使用，成立二手家具倉庫，連結各界捐贈家具。全國首創由木工、油漆工會志工免費修贈，節省購買費用，又能達成環境永續，讓「垃圾變黃金，黃金變愛心」專業志工也得以發揮所長，2022年榮獲「高齡友善城市活躍獎」。此外，二手家具回收、修復、整理，資源再利用，達成環境永續，2024年9月榮獲亞太暨台灣「永續行動獎」的肯定。
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