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「2024白河柑巴嗲爬山採椪柑」 台南秋季限定美味體驗

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
「2024白河柑巴嗲爬山採椪柑-關子嶺酒柑心農業產業文化活動」將於11月9日正式登場。圖／取自台南市政府
「2024白河柑巴嗲爬山採椪柑-關子嶺酒柑心農業產業文化活動」將於11月9日正式登場。圖／取自台南市政府

「2024白河柑巴嗲爬山採椪柑-關子嶺酒柑心農業產業文化活動」將於11月9日正式登場，今年活動結合白河在地的秋季浪漫景色，以及當地豐富的特色農特產品，規劃登山健行、市集活動、品嘗椪柑調酒，共同來享受季節限定的美味椪柑及品味白河農業文化，深入體驗台南秋冬的迷人風光魅力。

台南市長黃偉哲表示，台南是農特產品豐富的寶地，特別是白河地區的秋冬椪柑，更是深受大家喜愛，由於當地得天獨厚的自然環境，因此成就了白河椪柑格外香甜多汁、酸甜適中、口感細緻。此外，「關子嶺酒柑心」活動則是由台南在地的調酒師巧妙融合椪柑創作特色飲品，讓大家品味到別具風味的台南風情，歡迎大家把握好時機，安排一趟放鬆舒適的假期旅程，感受台南關子嶺秋冬旅遊的獨特風情。

白河區公所表示，今(113)年椪柑節的主題為「爬山採椪柑 x 關子嶺酒柑心」，誠摯推薦大家早上到紅葉公園、雞籠山與大凍山登山健行，中午則參加椪柑節活動、逛市集、吃美食，下午還有趣味競賽活動、椪柑糖葫蘆DIY，完成挑戰即可兌換小禮物或是參加食農教育體驗活動(椪柑美食DIY)。此外，晚上還安排了「關子嶺酒柑心」活動，透過調酒師利用在地椪柑調製成特色飲料，讓大家享受沉浸Chill好時光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聚傳媒

台南 椪柑 白河 黃偉哲

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