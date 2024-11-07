台南高麗菜1顆200多元民怨吃不起 黃偉哲：菜價很不合理

台南市議員李文俊今天質詢指出，颱風已遠颺且台南市並未受風災影響，菜價卻仍居高不下，菜市場一顆高麗菜賣200多元，一小把蔥賣70元，學生和百姓都吃不起，民怨沖天，要求查明及穩定菜價，市長黃偉哲說，台南市是產地，成本應較低，現在菜價那麼高，也很不合理。

李文俊以住家附近的鄰居種植二分地高麗菜為例，平均一分地種了2700顆高麗菜，一顆賣22元給大盤商，但他到菜市場去買，熟識的菜販也抱怨進貨價太高，只能便宜賣他一斤70元，他挑了一顆竟然210元，另外買了6支蔥70元。

李文俊說，受到颱風來襲的預期影響，台南市的菜價，從9月底山陀兒颱風侵襲前到現在，已1個多月了，依舊在高峰盤旋，讓家庭主婦苦不堪言，但產地的蔬菜售價低廉，但攤商進貨高也很無奈，很多民眾買不下手，民怨頗深，一般老百姓吃不起，是什麼原因？

教育局長鄭新輝坦言，這種高菜價，學生的營養午餐也吃不起，都是採購當季價格較低的蔬菜；農業局代理局長陳仲杰表示，因葉菜主要來源是雲林，目前價格已漲3成；中央冷藏的是根莖類，葉菜類未來在新化果菜市場冷鏈做好後，就可以進場調節，葉菜類約1個月可收成，會逐步趨穩定。

李文俊要求市府了解有無哄抬物價？市府應提出一套菜價管制機制，也請市長黃偉哲為市民請命，請行政院緊急穩定菜價政策，讓民眾不再飽受高菜價之苦，「這是要動搖國本的」。

農業局表示，不定期都會前往批發市場稽查物價，避免藉機哄抬價格情事，蔬果受限產地氣溫、降雨量影響，季節交替時量少導致價格會有高低起落情形，尚屬正常。也輔導轄下各批發市場加強進貨調配、維持交易秩序，並透過農會及農產公司持續掌握果菜批發市場價格情況。

法制處回應，消保官於颱風前後即時至傳統市場、超市賣場進行蔬菜價格查察，自凱米颱風迄今，歷經3個颱風的影響，蔬菜價格雖有稍微回跌，但因天候影響仍處於高點，將持續關注重要蔬菜價格及供應情形，以保障消費者權益。