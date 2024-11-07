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深化台美教育交流 嘉市打造國際教育城市4大指標達標
嘉義市府展示十大旗艦計畫，打造國際教育城市目標，上午在市府中庭舉辦推動國際教育階段性成果發表會，市長黃敏惠與美國在台協會高雄分處長張子霖等出席見證，現場透過師生雙語實境展演，報告推動國際教育歷程連結十大旗艦計畫指標深耕成果，展現嘉市發展國際教育實力與量能。
教育處長郭添財說，「拓展國際視野，打造國際教育城市」策略目標執行國際雙語教育4大指標成果，包含全市100%學校建置國際化特色校園；學校申請國教署國際教育計畫複審通過率100%；學校透過實體或線上方式辦理共備課程、合作教學及教育互訪達100%；校校有外師政策每校平均2位外師營造出全國最高比例雙語教學環境，出版全國首創以城市為學習場域的「市訂雙語教材-Chiayi Adventures」等，成效卓著。
出席見證還包括美國在台協會學術交流基金會執行長那原道、外交部雲嘉南辦事處副處長林文俊、中正大學教育學研究所所長鄭勝耀、嘉義市模擬聯合國發展協會理事長李錫津、家長協會理事長呂明鍾及多位議員，
黃敏惠說，特別感動張子霖、那原道來見證嘉市教育成果，國中小推動國際教育與SDGs成果彙編，更有國際教育中心及英語教育資源中心主題展覽，展現嘉市國際教育成長新高度，拓展國際視野是打造國際教育城市關鍵性指標，讓我們持續前行培育未來影響力的世界公民，感謝鄭勝耀運用資源鏈結美國洪堡郡交流，今年在郭添財帶領下，各校到美國參訪，滿滿收穫，透過不斷創新讓國際教育落實孩子教育上。
張子霖感謝黃敏惠對國際雙語教育推動的努力，美國特別支持嘉市國際教育計畫，今年有8位老師到嘉義市教英語，歡迎台灣學生到美國，目前美國已有2萬2千名台灣人在美國當學生，希望越來越多美國的學生到台灣交流，透過互相學習讓美台夥伴關係更上層樓。
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