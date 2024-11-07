南市玉井「芒果圓環」大改造 優化交通動線顧安全

台南市政府交通局運用標誌標線改造有七叉路口「玉井芒果圓環」，以更流暢的交通動線，減少路口碰撞交織點，同時保留芒果地標，兼具視覺景觀與提升當地交通安全。

市府交通局局長王銘德說，玉井區「好果成雙、玉井豐足」芒果造型地標，為當地交通匯集處七叉路口，車流頻繁，亦是當地重要公共運輸及小黃公車轉乘站點，過去常常是玉井居民認為最容易發生交通事故與糾紛地點。

為優化行車動線，經與地方民意代表、玉井分局、區公所等相關單位溝通獲得共識，以傳承「芒果之鄉」美譽，利用標誌標線改造成芒果圓環，減少路口碰撞交織點，並提醒用路人行經該路口依照標誌標線行駛，共同創造有序安全的用路環境。

王銘德說明，本次芒果圓環標線設計，除能簡化車行動線，降低多叉路口車流交織衝突點，提升玉井轉運站公車繞環順暢與安全外，在進出環處繪設分向槽化線，環內繪設指向線引導車輛駕駛人須循指示路線繞環行駛，到達車輛自然減速，且無須採紅綠燈管制車輛行止，可減少車輛停等與延滯時間。

此外，在入出環處繪設讓路線標線，採進環車輛應禮讓環內車先行畫分路權，強化駕駛人使用圓環禮讓美德，提供駕駛人有更多反應時間掌握路況，作出適當的安全防禦駕駛決策，並提升圓環行車秩序行與運行效率。