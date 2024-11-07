南市玉井「芒果圓環」大改造 優化交通動線顧安全
台南市政府交通局運用標誌標線改造有七叉路口「玉井芒果圓環」，以更流暢的交通動線，減少路口碰撞交織點，同時保留芒果地標，兼具視覺景觀與提升當地交通安全。
市府交通局局長王銘德說，玉井區「好果成雙、玉井豐足」芒果造型地標，為當地交通匯集處七叉路口，車流頻繁，亦是當地重要公共運輸及小黃公車轉乘站點，過去常常是玉井居民認為最容易發生交通事故與糾紛地點。
為優化行車動線，經與地方民意代表、玉井分局、區公所等相關單位溝通獲得共識，以傳承「芒果之鄉」美譽，利用標誌標線改造成芒果圓環，減少路口碰撞交織點，並提醒用路人行經該路口依照標誌標線行駛，共同創造有序安全的用路環境。
王銘德說明，本次芒果圓環標線設計，除能簡化車行動線，降低多叉路口車流交織衝突點，提升玉井轉運站公車繞環順暢與安全外，在進出環處繪設分向槽化線，環內繪設指向線引導車輛駕駛人須循指示路線繞環行駛，到達車輛自然減速，且無須採紅綠燈管制車輛行止，可減少車輛停等與延滯時間。
此外，在入出環處繪設讓路線標線，採進環車輛應禮讓環內車先行畫分路權，強化駕駛人使用圓環禮讓美德，提供駕駛人有更多反應時間掌握路況，作出適當的安全防禦駕駛決策，並提升圓環行車秩序行與運行效率。
交通局呼籲，標線改造後初期用路人可能對於道路環境改變會有短時間不適應，提醒駕駛人只要依現場標誌、標線指示行駛即可安全通行；其中進入圓環車輛，應禮讓環內車輛優先通行；進入圓環後以逆時針方式繞行圓環依序行駛，避免採取最短路徑方式任意、逆向來穿越圓環，除違反標誌標線規定可能受罰，更對行車安全有潛在風險，市府在實施初期也協請警力加強疏導。
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