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打擊非法棄置廢棄物 南方六縣市治理平台啟動、跨縣市攔檢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局結合嘉義縣還、警，6日凌晨跨縣市合作，擴大攔檢。圖／南市環保局提供
台南市環保局結合嘉義縣還、警，6日凌晨跨縣市合作，擴大攔檢。圖／南市環保局提供

為打擊非法棄置廢棄物，台南市環保局昨啟動科技執法攔車專案，與嘉義縣環、警聯手出擊，鎖定白河、關廟區及台61縣等熱區擴大攔檢，攔截10輛大貨車，雖然都有檢具土方來源證明文件，但有1輛未依規定使用砂石專用斗裝載砂石，現場依違反道路交通管理處罰條例遭告發。

南市環保局表示，經分析非法傾倒廢土情況後發現，少數業者以開發土地或設立光電廠為名，大量承租未開發的魚塭、農地，利用地點偏僻、人煙稀少的特性，在縣市交界處或涵洞兩側的道路非法回填，時段則多選在深夜或凌晨。

為遏止不法行為，運用智慧車辨系統建置電子圍籬，對可疑車輛進行遠端監控，並結合縮時攝影技術鎖定高風險熱區，減少巡查負擔。更針對交流道、涵洞、縣市交界等車輛較少的區域不定時、突擊式查緝，提升打擊效果。

市長黃偉哲強調，市府結合檢警及中央主管權責單位成立的廢棄物非法棄置小組，持續透過跨域合作方式，共同打擊環保犯罪。南市已和南部其他6縣市成立南方治理平台，進行跨域聯合攔查與資訊共享，展現市府對非法棄置行為零容忍決心。

環保局長許仁澤說示，電子圍籬系統已上線，並透過遠端科技監控，快速鎖定可疑車輛並建立資料庫，有助及時查緝環保犯罪，呼籲清運業者隨車攜帶廢棄物來源證明文件，便於查驗。未來持續進行不定點、不定時查緝工作，全面防堵非法清運及棄置行為。民眾如發現疑似非法清運廢棄物或偷倒行為，請立即撥打環保局公害陳情專線0800-066666或6572916轉2222通報。

廢棄物 環保局長

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