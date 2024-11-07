種有機米除草太辛苦 青農要放棄…斗南農會用這方法化解危機

雲林縣推動有機稻米有成的斗南農會，接獲不少青農反映有機稻田除草是一大工程，靠人工以傳統方式趴地「奢草」（除草）實相當辛苦，農會特從日本引進最新型的播秧機，除播種還會在水田鋪上一張張「大紙蓆」防止長草，為農民解決除草之苦。

為推廣友善農法，斗南農會近年來鼓勵農民種植有機稻米，因不用藥只能靠回到早年傳統的「奢草」（台語除草諧音）方式趴在水田用手除著，成了有機稻米推廣一大困境。

因此最近特從日本引進「草蓆插秧機」在插秧同時覆蓋可分解的紙草蓆，今年2期作試種7公頃，同時也另用慣行農法種7公頃，作為實驗對照。

發現鋪了紙蓆除可大幅節省除草人力，尤其經過康芮等3次颱風席捲，發現以慣行農法的稻作倒伏嚴重，有機農法的稻田則「老神在在」完全沒有倒。斗南農會推測，慣行為求高產量氮肥使用量多，所以稻桿高、稻穗又重，遇強風才容易倒伏。

斗南農會回顧引進紙蓆插秧機的機緣，農會秘書張耀裕說，3年前一位參加有機米生產已有8年的青農在臉書PO文要放棄，農會發現主動關切，才知青農因要照顧病榻中的父母實沒時間除草。

張耀裕指出，他認為青農放棄實太可惜，於是召集同仁把田租下來種，直到1年多前其父母身體恢復，再還給他續種有機米。其實種稻最怕除草，因草長得比稻快，須連續2個月每天一大早就得下田拔草實在太辛苦，此問題不解決，有機米推行將更困難，尤其售價不能提升之下，也只能降低成本。