台南秘境哈赫拿爾森林公園遊客慕名 竟被貼「狗狗守護無主墳」

台南市區最後秘境「哈赫拿爾」森林公園預計11日正式對外開放，已吸引許多遊客慕名而來。議員上午總質詢，指現場被張貼「狗狗不咬人，守護無人墳；此處無步道，請往回走」；還公告「開放時間上午8點到下午5點」，其餘時間進入請自行負責，怒批哈赫拿爾定位為觀光地區，這些公告適合嗎？市長黃偉哲允諾盡快解決並調整公告方式。

市議員林美燕表示，「哈赫拿爾」森林公園很漂亮，市府也定位為觀光景點，最近很夯還吸引外縣市遊客，一大早就有許多人來運動、拍照，哈赫拿爾公園是城市之肺，卻長了腫瘤，裡面有許多遊蕩犬成「惡犬公園」，還被餵狗人士貼上「狗狗不咬人，守護無人墳；此處無步道，請往回走。」在觀光地區適合嗎？

林美燕痛批，哈赫拿爾公園規畫初期，當地多位里長和里民就開過協調會，要求安置到其他地方，但至今沒有處理，是鴕鳥心態，完全無為；漁光島才發生衝浪民眾被遊蕩犬咬傷，還有水交社園區、桂子山及鯤鯓等都有遊蕩犬問題，尊重生命也尊重愛爸愛媽，但城市不容許發生遊蕩犬傷人事件 。

市長黃偉哲表示，這應該是愛爸愛媽所設，但公家土地私人不能設置，承諾會盡快處理，遊蕩犬現在不能撲殺，但有的也來不及結紮繼續繁殖，但沒有地方安置，學甲動保園區趕快蓋好，臨時收容所也趕快設置，尤其漁光島和哈赫拿爾是遊客及人群多的地方，遊蕩犬考量移置。

林美燕指出，水利局還公告「開放時間上午8點到下午5點 ，竹溪水岸森林為自然生態區，區域內有蛇蟲出沒，為保護生態棲地園區僅設置少量照明，進入活動請注意目身安全開放時間，其餘時間進入請自行負責。」難道裡面發生事情公部門就可以卸責嗎？

水利局長邱忠川說，因是自然生態公園，加上採低度照明，專家建議夜間不宜前往；市長黃偉哲則承諾說，不能說什麼其餘時間進入要自行負責，也有很多民眾清晨5、6點就出門運動，公告的語氣和開放時間的作法要檢討。