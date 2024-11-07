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蟲蟲大軍來襲！嘉義斜紋夜蛾暴增 捕獲逾千隻頭皮發麻

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣斜紋夜蛾密度高居不下，今年數量更是大幅增加，鄰近綠肥作物及水稻田區，平均每個誘捕器捕獲數量逾250隻，甚至還有誘捕器出現逾千隻狀況，整罐密密麻麻的蟲讓人頭皮發麻，農業處呼籲農民加強巡田，若疏於防治恐造成嚴重危害。

農業處調查發現，依據11月份性費洛蒙調查結果顯示，嘉義縣斜紋夜蛾密度高居不下，尤其是一個誘引器捕獲數量超過250隻，已達防治標準，甚至有的誘捕器達到1000隻以上，需要適時進行防治作業，也請種植綠肥作物的田區盡速翻耕，加強警戒與防治。

農業處表示，耕種防治可在種植前先淹水、耕犁，減少土中幼蟲及蛹，種植綠肥作物田區應即時翻埋，減少斜紋夜蛾食物來源；巡田過程中，若發現卵塊或幼蟲應立即滅除，落實清園及雜草管理，注意設施四圍遮蔽完整，檢查種苗及介質是否有攜帶蟲源。

農業處表示，防治藥劑可查詢植物保護資訊系統（https://otserv2.tactri.gov.tw/PPM/），台南區農業改良場推薦用藥，或使用非化學農藥植物保護資材蘇力菌，建議於傍晚或清晨施用，斜紋夜蛾幼蟲會在土表出現，並依推薦稀釋倍數與安全採收期規範。

嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣斜紋夜蛾數量增加，今年出現1個誘捕器捕獲逾千隻狀況，令人頭皮發麻。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 農業處 農民

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