南市給舞台給機會 讓特教生站上舞台突破自我

為啟發特教學生天賦、展現多元適性發展，台南市教育局今舉辦國小特殊教育學生才藝比賽，讓特教生勇敢站上舞台突破自我，有舞蹈、音樂、劇場等不同藝術展現，表演中孩子的熱情洋溢著生命力。

教育局表示，今年度特殊教育學生才藝比賽分國中及國小組，共有44校、220名特教學生參加，國小組先登場，明天是國中組。國小組特教生才藝競賽在安平國中舉行，特別邀請去年獲獎的黎明中學楊姓學生，以「聽笛趣」嗩吶及竹笛交替演奏，為活動揭開序幕。教育局副局長王崑源到場加油打氣，對這些努力準備的特教生和默默支持的家長與老師，表達嘉勉與肯定。

新南國小師生用心為表演節目構思隊名「sa wa di ka(三碗豬腳)」，結合母語與外文表現創意，希望觀眾能一起感受他們的活潑與動感。大同國小隊名為「快樂寶貝隊」，表演主題是「快樂馬莉歐」是一場由師生齊力規畫，精采的舞蹈劇場。

國中組明天將登場，海佃國中表示，此次太鼓表演從學生第一次的陌生拿鼓棒，到現在的落落大方，看到學生們歡欣之情溢於言表，這就是最大的精神獎勵，也見證了生命的無限可能。

教育局說，民德國中周姓學生有學習障礙，他自小學小提琴，常常會忘記上課教過的技巧，但很願意地慢慢練習，精進琴藝參加比賽與檢定。黎明中學雙耳重度聽障的楊姓學生，小時候當助聽輔具掛在自己的雙耳時，初次感到聲音原來是如此珍貴無價，父母提醒他，既然不能改變聽損的事實，那就賦予新的意義，勇敢抬頭挺胸的向前走，站上表演的舞台給予滿滿的正能量。