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不是惡作劇！台南這座「常有神龜出沒」路標 引鄉民熱議大歪樓

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市下營國小旁最近豎立一座「常有神龜出沒 請減速慢行」路標，意外引發話題。圖／取自臉書「爆廢公社」
台南市下營國小旁最近豎立一座「常有神龜出沒 請減速慢行」路標，意外引發話題。圖／取自臉書「爆廢公社」

台南市下營國小旁最近豎立一座「常有神龜出沒 請減速慢行」路標，不少人誤以為是惡作劇，經查，校方與地方近日甫成立「台灣龜生態園區」，用以提醒用路人，意外在臉書社團引發熱議，間接達到「宣傳」效果。

路標標示琳瑯滿目，不過會提醒「有烏龜出沒」罕見，在台南下營國小側門小路還真的有上述標示，有名用路人開車經過好奇拍照後，將照片轉傳至臉書「爆廢公社」社團討論後瞬間爆紅，甚至還有人歪樓，更添話題。

「是真的烏龜，還是泛指龜速的人XD」、「是指路隊長嗎？」、「會不會是指長輩？龜是長壽的代表」不少鄉民在網路發揮想像力，你一言我一語，還有人貼上陸蟹等路標，討論話題不斷。

而現場還真的有不少各種類烏龜；緊鄰下營國小旁的下營玄天上帝廟的武承恩公園池塘養了約600隻烏龜，多次發生烏龜在路上爬行，甚至去年還有爬到百公尺外的玄天上帝廟引起話題。

也因此上帝廟與下營國小、下營區公所合作建置生態廊道，將烏龜活動範圍延伸至毗鄰池塘下營國小，同時設置解說牌成立「台灣龜生態園區」，期增進學子對龜類生態的認識，近日設置路標提醒用路人，鄉民的熱議，讓宣傳更省力。

台南 烏龜 生態園區

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