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公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重 嘉市議員批中央修法牛步

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市議員鄭光宏（右）質詢，電動車路徑發展，行政院訂2040年達成百分百目標，公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重 ，中央修法牛步化。 記者魯永明／翻攝
嘉市議員鄭光宏（右）質詢，電動車路徑發展，行政院訂2040年達成百分百目標，公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重 ，中央修法牛步化。 記者魯永明／翻攝

嘉市議員鄭光宏上午質詢，電動車路徑發展，行政院訂2040年達成百分百目標，公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重，中央修法牛步化，設充電樁因消防公安、用電評估等卡關，有意購買電動車民眾不敢買；市府工務處長蘇文崎說，公寓大廈私人財產，中央未訂統一管理法規，會加強與管委會溝通。

鄭光宏質詢，2050淨零碳排目標下，行政院依序訂定2030年新售電動車要達3成、2035年6成、2040年需達百分之百，但近來許多住公寓大廈市民反應，響應永續要換購電動車，被管委會以消防公安、用電安全等理由打回票。

中央透過換購電動車補貼鼓勵民眾換購，但實際狀況是有意購買市民，因停車位無法裝設充電樁作罷，買電動車的人，被迫要到公共停車場排隊等充電。所幸，路外停車場有政策導引，規定公營及私營停車場至少須設置1%充電設施，至少可解燃眉之急。

鄭光宏說，社區公寓大廈地下停車場裝充電樁，遇到最大問題是中央修法牛步化。事實上國土署2021年就針對充電樁設置前用電評估、投保公共意外險及降低區分所有權人會議連署門檻提出「公寓大廈管理條例」部分條文修正草案，但3年過去，草案仍出不了行政院。

另，既有社區大樓抗拒充電樁設置，多數擔心「表後拉電」方式，安全上較有疑慮以及電動車起火後，消防救災較為困難等，擔心影響公眾安全。希望中央加速修法，透過政策導引、預算支持，透過縣市府加強與公寓大廈溝通，協助降低消防、公安疑慮，讓有意願購買電動車市民放心購買，同時也讓管委會有方向、有指引遵循，減緩與區分所有權人衝突與對立。

蘇文崎說，公寓大廈私人財產，市府管理協助，中央未訂統一管理法規，電動樁裝設必須安全　有需要會加強與管委會溝通，請台電評估電動椿用電安全。

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