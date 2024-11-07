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2024台灣設計展進入倒數 消費集點可兌知名咖啡衝人氣
2024台灣設計展開展迄今12天來，已累積吸引超過300萬人次觀展，本周進入最後一個周末假期，在地商圈更推出消費滿額集點兌星巴克好友分享券，邀請民眾把握機會觀展，領略台南在地好吃、好玩的美食與文創好物。
文化局表示，百年「大菜市」西市場古蹟區風華及西門商場美學改造成果，不僅在台灣設計展期間引起炫風話題，「大菜市」西市場更是許多老台南人共同重要的記憶，設計展各展區展覽內容也細數台南產業、綠能、經貿、文化、生活等議題，開展迄今12天，已累積超過300萬人次的觀展人潮。
文化局也說，台灣設計展10日即將結束，為迎接展期最後一個周末，西門淺草公有零售市場明起至10日也同步推出優惠活動，遊客在「西門淺草」、「魚漿伴手禮區」消費滿50元可獲得集點券1張，分別集滿3張、2張即可兌換星巴克好友分享券1張。
市長黃偉哲提到，台灣設計展開展迄今，每天都吸引非常多民眾前來看展，同時也有諸多來自國內外的參訪團，透過設計展與城市空間來瞭解台南，歡迎各界人士趁最後的周末假期，把握難得的設計盛會，到西門淺草新天地及國華友愛商圈享受台南美食、挑選創意商品。
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