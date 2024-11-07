王偉忠領軍舞台劇「一村喜事」之回娘嘉 明後天嘉市公演辦桌嫁女兒

嘉義市「藝文升級旗艦計畫」明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場，邀請重量級演員主演，演出眷村主題沉浸式舞台劇。

本劇以民國68年為時代背景，運用舊監獄宿舍群戶外廣場實景，舉行一場有笑有淚的露天婚禮，所有觀眾都是新人邀請來的嘉賓，在愛國歌曲、西洋音樂以及劉文正、鄧麗君的歌聲中，帶著觀眾重回70 年代的氛圍。

王偉忠說，「一村喜事」之回娘嘉，對他來說是真的回家，因為他在嘉義眷村建國二村出生長大，老家邊空軍市場，他每次回嘉必吃老鄰居阿桃陽春麵，就是出自空軍市場，一吃到嘴、美食落肚，就有回到家的踏實感。

王偉忠表示，市府對老建物維護特別用心，除建國二村原址規畫眷村生活文化館，維修完成舊監宿舍群、林務局宿舍群吸引遊客。懷舊其實不限於眷村，就像「一村喜事」之回娘嘉這齣戲，與其說懷念眷村的文化，不如說，是懷念台灣濃濃人情味，懷念那段包容彼此、理解對方、熱愛分享好時光。他覺得台灣其實就是個村子，裡面有各種族群，透過包容、理解讓大家都活出生命力。

文化局表示，「一村喜事」之回娘嘉由湯志偉擔任村長，羅美玲擔任村長太太，那祈演出歸寧新娘，廖昱翰飾演新郎，呂紹齊、段彥希等人飾演鄰居，融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，還會邀請觀眾上台扮演親友，好看、好聽又好玩，意想不到的沉浸式互動橋段，讓台上台下笑聲不斷，帶著觀眾「回到過去」，真像跟一群老鄰居共渡一段溫暖時光。