快訊

川普勝選 台積電2奈米赴美設廠時機曝光：起碼1.4奈米已落地生產

老字號便當店菜脯驚見白蟲「爬來爬去」 店內剩的還有蛆！店家退錢致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

王偉忠領軍舞台劇「一村喜事」之回娘嘉 明後天嘉市公演辦桌嫁女兒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供

嘉義市「藝文升級旗艦計畫」明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場，邀請重量級演員主演，演出眷村主題沉浸式舞台劇。

本劇以民國68年為時代背景，運用舊監獄宿舍群戶外廣場實景，舉行一場有笑有淚的露天婚禮，所有觀眾都是新人邀請來的嘉賓，在愛國歌曲、西洋音樂以及劉文正、鄧麗君的歌聲中，帶著觀眾重回70 年代的氛圍。

王偉忠說，「一村喜事」之回娘嘉，對他來說是真的回家，因為他在嘉義眷村建國二村出生長大，老家邊空軍市場，他每次回嘉必吃老鄰居阿桃陽春麵，就是出自空軍市場，一吃到嘴、美食落肚，就有回到家的踏實感。

王偉忠表示，市府對老建物維護特別用心，除建國二村原址規畫眷村生活文化館，維修完成舊監宿舍群、林務局宿舍群吸引遊客。懷舊其實不限於眷村，就像「一村喜事」之回娘嘉這齣戲，與其說懷念眷村的文化，不如說，是懷念台灣濃濃人情味，懷念那段包容彼此、理解對方、熱愛分享好時光。他覺得台灣其實就是個村子，裡面有各種族群，透過包容、理解讓大家都活出生命力。

文化局表示，「一村喜事」之回娘嘉由湯志偉擔任村長，羅美玲擔任村長太太，那祈演出歸寧新娘，廖昱翰飾演新郎，呂紹齊、段彥希等人飾演鄰居，融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，還會邀請觀眾上台扮演親友，好看、好聽又好玩，意想不到的沉浸式互動橋段，讓台上台下笑聲不斷，帶著觀眾「回到過去」，真像跟一群老鄰居共渡一段溫暖時光。

市長黃敏惠說，期待民眾感受藝文魅力，舞台劇免費入場，邀請市民好朋友們參加婚禮，體驗1970年代眷村嫁女兒的喜悅與感動人心的情感。「一村喜事」之回娘嘉，演出時間：明天晚間7點半，後天周末下午4點開演，演出60分鐘，免費入場，歡迎一起來嘉義看戲。

嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供
嘉義市府明後天，邀請嘉市眷村出身的電視名編導王偉忠，監製的「一村喜事」之回娘嘉，在嘉義舊監獄宿舍群戶外廣場公演，免費入場。圖／嘉市府提供

嘉義 王偉忠 眷村 觀眾

延伸閱讀

健康2.0調查嘉市糖尿病人最多？ 衛生局：不客觀

王偉忠兵分多路宣傳「一村喜事」邀曾國城喝喜酒還端菜

王偉忠難忘嫁女心情 叮嚀爸爸們身體練好

湯志偉盯女婿：不愛了別打罵「還我」王偉忠讚真男人

相關新聞

不是惡作劇！台南這座「常有神龜出沒」路標 引鄉民熱議大歪樓

台南市下營國小旁最近豎立一座「常有神龜出沒 請減速慢行」路標，不少人誤以為是惡作劇，經查，校方與地方近日甫成立「台灣龜生...

嘉市府擬開徵事業用戶汙水下水道使用費 議員質疑左手編右手付

嘉市府議會定期會提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，明年擬開徵事業用戶，議員王浩...

蟲蟲大軍來襲！嘉義斜紋夜蛾暴增 捕獲逾千隻頭皮發麻

嘉義縣斜紋夜蛾密度高居不下，今年數量更是大幅增加，鄰近綠肥作物及水稻田區，平均每個誘捕器捕獲數量逾250隻，甚至還有誘捕...

南市給舞台給機會 讓特教生站上舞台突破自我

為啟發特教學生天賦、展現多元適性發展，台南市教育局今舉辦國小特殊教育學生才藝比賽，讓特教生勇敢站上舞台突破自我，有舞蹈、...

公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重 嘉市議員批中央修法牛步

嘉市議員鄭光宏上午質詢，電動車路徑發展，行政院訂2040年達成百分百目標，公寓大廈地下停車場充電樁設置困難重重，中央修法...

2024台灣設計展進入倒數 消費集點可兌知名咖啡衝人氣

2024台灣設計展開展迄今12天來，已累積吸引超過300萬人次觀展，本周進入最後一個周末假期，在地商圈更推出消費滿額集點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。