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嘉市府擬開徵事業用戶汙水下水道使用費 議員質疑左手編右手付

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府議會定期會提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，明年擬開徵事業用戶，議員王浩（右）上午質詢工務處長蘇文崎。 記者魯永明／翻攝
嘉市府議會定期會提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，明年擬開徵事業用戶，議員王浩（右）上午質詢工務處長蘇文崎。 記者魯永明／翻攝

嘉市府議會定期會提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，明年擬開徵事業用戶，議員王浩上午質詢說，首批開徵事業戶大多公部門，開徵是市府左手編錢、右手付錢，無實益。市府工務處長蘇文崎說，開徵對象有福容VOCO酒店。

嘉市汙水下水道系統第二期工程設計及監造，計畫工程費37億8千萬元，實施期程2025年至2030年，規畫範圍主要為鐵路以東、嘉商以西、北門火車站以南、嘉大新民校區以北及劉厝、竹仔腳、湖仔內等嘉市重要區域；這範圍包括中山路、文化路、吳鳳路、垂楊路、興業路等嘉義市東區精華地帶。

議員王浩質詢，市府送審汙水下水道使用費徵收自治條例」的費率，一般用戶每度（1立方公尺）5元，事業用戶10元，一、二期接管累計目標4萬5000戶，約為43.68%，但全國目前平均就達到42.89%，換句話說，到2030年第二期完工後，恐怕還是低於全國平均。

他說，基隆、花蓮、宜蘭、台南都未收下水道使用費，這些縣市接管普及率已達29%-44.5%，明年徵收事業用戶，包括水資源回收中心、消防德安分隊、第一警分局、衛生局、議會、北興派出所、港坪體育館、學校等11戶，每月收入1萬元，市府左手編錢、右手付錢，因為這些都是用市款預算，收費收進市庫，形同左手繳給右手，無實際效益。

蘇文崎說，汙水下水道收費依汙水下水道使用費徵收自治條例，明年徵收事業用戶，包括福容VOCO酒店，每月約可收入1萬元，一般戶開徵期程未定，開徵前會與議會取得共識才實施，汙水下水道系統第二期計畫啟動。

嘉義 污水

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