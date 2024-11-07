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嘉市首辦木產品競圖 優木快閃展出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（前）昨天宣布木產品創新研發競圖成果展與優木良品快閃店，即日起開跑。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（前）昨天宣布木產品創新研發競圖成果展與優木良品快閃店，即日起開跑。圖／嘉義市府提供

嘉義市府發揚木都之美，推動永續與綠色轉型「木都3.0」政策，首次舉辦木產品創新設計競圖，從全國作品選拔9件優秀作品在南院旅墅飯店展出，市長黃敏惠昨宣布，2024木產品創新研發競圖成果展與優木良品快閃店即起開跑到12月1日。

除南院旅墅展出9件作品，更能走訪6間具特色的優木良品快閃店看見獲認證的優秀木作商品。木產品創新設計競圖以「+1永續生活」為設計主題，徵求全國創作者發揮創新木藝精神，表現富含嘉義市意象木產品。

9件獲獎作品中，金獎「步循」得獎者屏科大木材科學與設計系學生徐弘力、甘依庭，木作溫潤質感與學步車的童趣相得益彰；銀獎「嘉義請坐」得獎者謝明全，史丹利空間設計師；銅獎「相約回嘉」得獎者黃浤舜、張議云，屏科大木材科學與設計系學生。屏科大囊括金獎和銅獎，得獎者包括學生與業界設計師，全國木產品好手同場競逐，各自發揮對嘉義的想像與創意。

黃敏惠說，嘉市日治時期因阿里山林場開發帶動製材業，形成「木都」城市特色。市府期待讓更多人看見木都特色，創新再研發，以「木都2.0」推動都市更新計畫，導入「舊屋力」活化舊建築；「木都3.0」更深入生活，期待形成木產業。活動請上嘉博館網站、嘉博館臉書專頁、優木良品官方網站、優木良品臉書專頁。

嘉義 屏科大 設計師

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