南捷藍線後年動工 大橋站暫停擺

台南捷運第一期藍線串聯東區文化中心到永康區大橋，預定2026年底動工，因永康鐵路地下化還在可行性評估，捷運進度會比鐵路地下化快，初期捷運大橋站尚無法施工，只能蓋到前一站B02站，遭質疑恐影響藍線捷運的營運及塞在中山南路上；市府交通局說依初期靠巴士接駁。

市議員黃肇輝質詢表示，永康鐵路地下化案可望獲得中央核准可行性研究和進入綜合規畫階段，市府須記取原市區地下化的教訓，遇到抗爭及文化遺址等，應先預先做好準備，在確定工法後，是否可能要拆屋、拆廠，原平交道、地下道交通樞紐如何維持因應。

黃肇輝指出，尤其大橋車站的地下化，未來與捷運藍線大橋站要如何共構，都必須要有所準備，大橋站確實是一瓶頸，有醫院、學校人口密集，且捷運會比地下化早動工完成，大橋捷運站的位置必須考量與未來地下大橋火車站共構，如何透過出入動線空中路廊或地下路廊做好銜接。

交通局長王銘德表示，捷運營運初期將暫以B02站為端點站方式營運調度，B01站站體及高架軌道段則配合永康鐵路地下化及中華陸橋拆除時程進行工程施作及後續加入營運；B01站的規畫設計配置，將與鐵道局、台鐵討論與未來地下化的大橋車站共構設計界面，並研議周邊開發整合、出入口以及奇美醫院連通方式，以提供民眾完善、便捷大眾運輸服務。

捷運第一期藍線串聯永康區、東區及仁德，行經奇美醫院、台鐵大橋站、台南高工、平實轉運站、南紡購物中心、巴克禮公園、文化中心及仁德轉運站等重要節點，全線長度約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，目前正執行基本設計作業，可望成為台南人引頸盼望的首條捷運。