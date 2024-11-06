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低調營業總爺園區第5年 南市手沖精品咖啡進軍府城

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣百大伴手禮SATUR薩圖爾精品咖啡，在麻豆總爺文藝中心廠長宿舍開首間實體門市，將進軍南市東區，與一般超商及連鎖咖啡店講求速度「一鍵式」按鈕不同，更強調以手沖現磨咖啡豆煮每杯咖啡。記者謝進盛／攝影
台灣百大伴手禮SATUR薩圖爾精品咖啡，在麻豆總爺文藝中心廠長宿舍開首間實體門市，將進軍南市東區，與一般超商及連鎖咖啡店講求速度「一鍵式」按鈕不同，更強調以手沖現磨咖啡豆煮每杯咖啡。記者謝進盛／攝影

台灣百大伴手禮SATUR薩圖爾精品咖啡，落腳台南麻豆總爺藝文中心低調營業第5年，本月10日將進軍南市東區開設旗艦店，開幕當天還推出多樣限量好康，邀請咖啡同好來感受手沖精品咖啡獨特口感。

薩圖爾精品咖啡母公司為台南綠穗精緻農產公司，多年前在印尼經銷商媒合下跨足從事咖啡原豆進口、烘焙，藉由自烘咖啡豆、濾掛式咖啡隨身包多年來累積口碑，吸引一批死忠咖啡迷。

綠穗精緻農產總經理陳毓宏說，2020年在麻豆總爺文藝中心廠長宿舍開立第一間實體門市，與一般超商及連鎖咖啡店講求速度「一鍵式」按鈕不同，用心煮每杯咖啡，更強調以手沖現磨咖啡豆，平均每杯咖啡得花5分鐘以上，坐在廠長宿舍木櫺窗前啜飲獨特咖啡，成了不少人造訪總爺藝文中心外休憩的好去處。

薩圖爾精品咖啡在總爺駐點今年邁入第五年，今年也進軍府城區，坐落於台南東區東門路上「虎尾之丘廣場」，本月10日周日上午10點起營運，開幕當天只要在Google上留下五星好評，即送阿里山牡丹莊園精品咖啡1杯，限量30杯，送完為止。當天消費滿500元再贈好禮，（不含現金折價券與其他優惠方案）。

台灣百大伴手禮SATUR薩圖爾精品咖啡，自己進口咖啡豆烘製系列產品。記者謝進盛／攝影
台灣百大伴手禮SATUR薩圖爾精品咖啡，自己進口咖啡豆烘製系列產品。記者謝進盛／攝影
業者陳毓宏邀請咖啡同好來品嘗薩圖爾精品咖啡香。記者謝進盛／攝影
業者陳毓宏邀請咖啡同好來品嘗薩圖爾精品咖啡香。記者謝進盛／攝影

台南 咖啡店 東區

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