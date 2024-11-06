營造木都城市之美 嘉市木產品創新設計競賽產品串連特色商店展出

嘉義市政府發揚木都之美，推動永續與綠色轉型「木都3.0」政策，首次舉辦「木產品創新設計競圖」，從全國作品選拔9件優秀作品在南院旅墅飯店展出，市長黃敏惠下午在南院旅墅宣布，「2024木產品創新研發競圖成果展與優木良品快閃店」即日起開跑到12月1日。

民眾不僅可在南院旅墅看到9件獲獎作品，更能走訪6間具特色的「優木良品快閃店」看見更多獲認證的優秀木作商品。2024木產品創新設計競圖以「+1永續生活」為設計主題，徵求全國創作者發揮創新木藝精神，表現富含嘉義市意象木產品。

9件獲獎作品：金獎「步循」，得獎者屏科大木材科學與設計系學生徐弘力、甘依庭，木作溫潤質感與學步車的童趣相得益彰；銀獎「嘉義請坐」，得獎者謝明全，史丹利空間設計師；銅獎「相約回嘉」，得獎者黃浤舜、張議云，屏科大木材科學與設計系學生。

優選獎「神木衣帽架」及「刨發面紙盒」；佳作獎「等你回嘉」、「嘉一點-嘉義點點系列」、「來嘉」及「野生大寶貝-野生動物保育教具設計」。屏科大囊括金獎和銅獎，得獎者包括學生與業界設計師，全國木產品好手同場競逐，各自發揮對嘉義的想像與創意。

黃敏惠說，嘉市日治時期因阿里山林場開發帶動製材業，形成「木都」城市特色。市府期待讓更多人看見木都特色，創新再研發，以「木都2.0」，推動都市更新計畫，導入「舊屋力」活化舊建築；「木都3.0」更深入生活，期待形成木產業。