嚴選真材實料小番茄 台南鹽水農會番茄軟Q糖上市

台南市鹽水區農會全新推出「鹽水番茄軟Q糖」，強調嚴選獨特鹽地小番茄為原料，絕不添加防腐劑及人工色素，將番茄軟Q糖完美保留鹽地番茄特有的酸中帶甜自然風味，即日起在農會門市上市。

鹽水農會下午開記者會，由農會總幹事邱子軒對外宣布農會這項「鹽水番茄軟Q糖」新產品，邱子軒說，鹽水區早年為倒風內海一部分，土壤鹽分高、質地粘稠的獨特環境，種植出來番茄，口感酸中帶甜及皮厚富含纖維特性，番茄軟Q糖正是將這獨特風味發揮到極致，既保留了番茄鮮味，又賦予其糖果般的甜美柔軟口感，是傳統與創新的完美結合。