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台南捷運、台鐵大橋車站共構 待討論可行性

中央社／ 台南6日電

台南鐵路地下化施工中，捷運也正在規劃。台南市政府今天表示，捷運第1期藍線B01站和台鐵永康大橋車站共構規劃，因計畫期程差異，有待討論可行性。

台南市交通局今天指出，台南捷運第1期藍線B01站和台鐵永康鐵路地下化後大橋車站共構規劃，在第1期藍線施工期間，可能尚未完成永康鐵路地下化及拆除中華陸橋，將無法施作捷運高架軌道工程及B01車站站體。

因此，在捷運第1期藍線工程進度較快情形下，營運初期將暫以B02站為端點站營運調度，B01站站體及高架軌道段則配合永康鐵路地下化、中華陸橋拆除時程進行工程施作及營運。

交通局表示，第1期藍線正執行基本設計作業，B01站規劃設計配置，將和鐵道局、台鐵公司討論未來地下化大橋車站共構設計界面，研議周邊開發整合、出入口及奇美醫院連通，提供完善便捷大眾運輸服務。

至於永康鐵路地下化進度，交通局指出，永康鐵路立體化可行性研究報告今年4月修正排除善化車站改善擴建工程及調整總經費，目前已送交通部審查，再儘速轉國發會審議。

交通局規劃，永康鐵路立體化全長6.72公里，預定消除3處平交道、3座橫交陸橋，且因應南科發展，將儘速提報新市地區鐵路立體化可行性研究報告，改善台鐵路廊對城市發展造成交通阻隔，加速區域縫合。

另考量永康、南鐵地下化工程無縫接軌，已預留和永康鐵路地下化銜接岔口機制，永康段將在地下化區間和南鐵案完成銜接，未來工程用地範圍、原車站及新設車站站體地下化配置與出入口動線等，將在綜合規劃階段由鐵道局辦理規劃設計，市府和台鐵參與研議。

台鐵 捷運 鐵路地下化

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