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曾一天飛來逾600隻 台南黑琵數量迄今逾2550隻創新高
氣溫日夜溫差大，來台度冬黑面琵鷺因日來溫度驟降數量激增，南市累計迄今逾2550隻刷新紀錄，超過今年1月全球普查時2088隻，讓保育人士欣喜不已。
台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，黑面琵鷺全球族群數量6000多隻，在台灣度冬數量約佔60%以上，大多分布在台南、嘉義沿海，今年在北門區三寮灣農田已連續10天高過300隻以上棲息覓食，還曾經有1天將近600隻黑琵飛來。
根據台江國家公園今年1月21日發布普查資料顯示，黑琵數量嘉南高數量共2958隻，分別是嘉義887、高雄222、台南1949，台南市生態保育學會指出，目前台南地區黑琵數量持續增加，根據統計，上月20日約300隻，隔周增加至約1500左右，上月底颱風過後及溫度下降，更吸引大批黑琵南下，最新統計已達2550隻，這幾天溫度將持續探底，黑琵預估數量還可望增加。
台南市生態保育學會邱仁武說，進一步觀察黑琵棲地也發現，包括北門三寮灣、七股頂山濕地黑琵數有穩定增加趨勢，數量約300至800之間。而七股頂山濕地黑琵數量還比主棲地曾文溪口黑琵保護區多，研判應是覓食環境改變黑琵「飛來飛去」消長影響數量。
邱仁武表示，台南市生態保育學會將在11月23日舉辦黑面琵鷺親子輕旅行活動，還包括第5年尋找學甲濕地野放「T85」黑琵，黑琵數來寶活動帶領民眾前往學甲濕地、南布袋濕地、七股頂山賞鳥亭、黑面琵鷺保護區等，有意者可索取簡章報名表，或加入Line ID （0928749922）、電子信箱a7821187@ms62.hinet.net洽詢。
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