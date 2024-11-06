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檳榔製炭獲企業大量採購 雲林文創軟實力發光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家，即日起在YCDC雲林創意設計中心展出文創產品，返鄉青年吳享育將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。

古坑鄉返鄉青年吳享育今年32歲，5年前返回故鄉，在COVID-19疫情期間，發現茶席上用來溫煮茶的橄欖炭無法進口，因古坑種植許多檳榔樹，他與雲林科技大學合作，將廢棄檳榔果時研發出少煙、無味的檳榔炭取代橄欖炭，並開發出杯墊、擴香、盆器、墨水等創意商品，商品獲雲創點睛精品認證，也獲今年縣府青年創新行動補助。

吳享育提供社區阿公、阿嬤協助撿拾檳榔果實、商品包裝，藉此讓長輩可以此兌換生活用品，因產品不僅充分展現農村元素，農廢棄物的使用也符合永續目標，獲得許多企業採購。

縣府文觀處長陳璧君指出，雲林文創業者的底蘊相當深厚，不論是商品創作或是實體店面，乃至於青年創新行動方案，都能看見雲林文創業者、青年的創意，縣府在2020年成立「YCDC雲林創意設計中心」，每年舉辦雲創點睛精品認證、雲林亮販點特色店家徵選，今年雲創點睛有16件、雲林亮販點有24家，並補助雲林文創青年進行創新行動，相關成果即日起都在雲林創意設計中心共同展出。文創周訊息可上縣府文觀處、雲林創意設計中心臉書粉專查詢。

雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影
雲林古坑鄉返鄉青年吳享育將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。記者陳雅玲／攝影
雲林古坑鄉返鄉青年吳享育將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。記者陳雅玲／攝影
雲林古坑鄉返鄉青年吳享育（右）將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。記者陳雅玲／攝影
雲林古坑鄉返鄉青年吳享育（右）將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家。記者陳雅玲／攝影

雲林 青年

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