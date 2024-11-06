檳榔製炭獲企業大量採購 雲林文創軟實力發光

雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家，即日起在YCDC雲林創意設計中心展出文創產品，返鄉青年吳享育將廢棄檳榔果實研發檳榔炭及周邊商品，展現農村特色，獲縣府創新補助。

古坑鄉返鄉青年吳享育今年32歲，5年前返回故鄉，在COVID-19疫情期間，發現茶席上用來溫煮茶的橄欖炭無法進口，因古坑種植許多檳榔樹，他與雲林科技大學合作，將廢棄檳榔果時研發出少煙、無味的檳榔炭取代橄欖炭，並開發出杯墊、擴香、盆器、墨水等創意商品，商品獲雲創點睛精品認證，也獲今年縣府青年創新行動補助。

吳享育提供社區阿公、阿嬤協助撿拾檳榔果實、商品包裝，藉此讓長輩可以此兌換生活用品，因產品不僅充分展現農村元素，農廢棄物的使用也符合永續目標，獲得許多企業採購。