台南捷運藍線拚2026動工 大橋站初期恐無法與台鐵共構

台南捷運傳第1期藍線串聯東區文化中心到永康區大橋，預定2026年底動工，議員關切與永康鐵路地下化的進度和銜接，交通局表示，永康鐵路地下化還在可行性評估，捷運進度會比鐵路地下化快，初期捷運大橋站尚無法施工，只能蓋到前一站，遭質疑恐影響藍線捷運的搭乘意願；市府說依目前的規畫初期要靠公車接駁。

市議員黃肇輝上午總質詢時表示，永康鐵路地下化案可望獲得中央核准可行性研究和進入綜合規畫階段，市府須記取原市區地下化的教訓，遇到抗爭及文化遺址等，應先預先做好準備，在確定工法後，是否可能要拆屋拆廠，原平交道、地下道交通樞紐的維持因應。

黃肇輝指出，尤其是大橋車站的地下化，地下車站可能的位置也會影響到是否拆屋，也影響到未來出入口動線外的規劃。特別是未來捷運藍線大橋站要如何共構，都必須要有所準備。

交通局長王銘德表示，捷運和鐵路地下化施工期落差的情況下，因奇美醫院旁的中華陸橋尚未拆除，藍線捷運有可能考量先做到中山南路站，等鐵路地下化到中華陸橋拆掉，再延伸至共構站，初期以公車接駁。

黃肇輝認為，大橋站確實是一瓶頸，有醫院、學校人口密集，但礙於捷運會比地下化早動工完成，大橋捷運站的位置必須考量與未來地下大橋火車站共構，是否評估提早設在中華西路或大橋三街口，透過出入動線空中路廊或地下路廊銜接。

王銘德說，因捷運是行駛在中華路上，捷運大橋站也會蓋站中華路上，如果要和台鐵共構一定要在中華陸橋正下方。