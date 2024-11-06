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雲林公共自行車租借爆量成長 明年再增四鄉鎮布點
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，各鄉鎮爭取導入，目前已新增西螺鎮、斗南鎮、古坑鄉，全縣共5鄉鎮141個站點，預計明年元月新增土庫鎮、北港鎮、水林鄉、口湖鄉等營運範圍，彌補大眾運輸最後一哩路。
雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足，去年8月設置當月運量7千人次，隨後不斷成長，各鄉鎮都希望引入，今年已擴增全縣共5鄉鎮（斗六、虎尾、斗南、西螺、古坑）141個站點可租借1000輛自行車（含電動），現每月租借人次累計逾32萬人次，單月運量近5萬人次。
交通工務局統計，141個站點中，以斗六火車站前站、斗六民生公園、斗六家商、斗六高中、雲林科技大學5個站點運量最高，局長汪令堯說，從運量較高的站點分析，可以發現公共自行車租賃方便，兼顧通學、觀光接駁需求，補足大眾運輸不足，更適合小鎮漫遊。
汪令堯說，屏東、宜蘭縣看到雲林利用公共自行車補足大眾運輸最後一哩路獲得成效，紛紛前來取經，縣內許多鄉鎮看好其可滿足地方觀光接駁需求，希望縣府協助引入，經評估，水林、土庫、北港、口湖近年持續發展小鎮觀光，但大眾運輸接駁不便，預計明年一月起陸續在四鄉鎮布建公共自行車站點，站點數尚在評估中，全縣總投放車輛增至1200輛，未來若其他鄉鎮有需求也會評估納入。
交通工務局交通管理科長陳怡燕說，目前租用MOOVO有專案補貼，騎自行車前30分鐘0元、電動車只要10元，可用悠遊卡、一卡通、iCash、手機綁定信用卡付費，持雲林縣TPASS公共運輸定期票，享不限車種前30分鐘免費騎乘，鼓勵民眾多利用。
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