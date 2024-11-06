快訊

台南夜市捕獲野生子瑜、舒華 攤販老闆貼心1舉動「好好享受夜市」

選得比上次更好！重罪纏身的川普票數卻大進步

川普現身了！馬斯克帶兒子陪同緊盯開票 支持者歡呼聲連連

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林公共自行車租借爆量成長 明年再增四鄉鎮布點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，斗六火車站前租借次數最高。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，斗六火車站前租借次數最高。記者陳雅玲／攝影

雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，各鄉鎮爭取導入，目前已新增西螺鎮、斗南鎮、古坑鄉，全縣共5鄉鎮141個站點，預計明年元月新增土庫鎮、北港鎮、水林鄉、口湖鄉等營運範圍，彌補大眾運輸最後一哩路。

雲林縣公共自行車採用MOOVO智慧單車系統，以縣內短程接駁為主要功能，彌補大眾運輸不足，去年8月設置當月運量7千人次，隨後不斷成長，各鄉鎮都希望引入，今年已擴增全縣共5鄉鎮（斗六、虎尾、斗南、西螺、古坑）141個站點可租借1000輛自行車（含電動），現每月租借人次累計逾32萬人次，單月運量近5萬人次。

交通工務局統計，141個站點中，以斗六火車站前站、斗六民生公園、斗六家商、斗六高中、雲林科技大學5個站點運量最高，局長汪令堯說，從運量較高的站點分析，可以發現公共自行車租賃方便，兼顧通學、觀光接駁需求，補足大眾運輸不足，更適合小鎮漫遊。

汪令堯說，屏東、宜蘭縣看到雲林利用公共自行車補足大眾運輸最後一哩路獲得成效，紛紛前來取經，縣內許多鄉鎮看好其可滿足地方觀光接駁需求，希望縣府協助引入，經評估，水林、土庫、北港、口湖近年持續發展小鎮觀光，但大眾運輸接駁不便，預計明年一月起陸續在四鄉鎮布建公共自行車站點，站點數尚在評估中，全縣總投放車輛增至1200輛，未來若其他鄉鎮有需求也會評估納入。

交通工務局交通管理科長陳怡燕說，目前租用MOOVO有專案補貼，騎自行車前30分鐘0元、電動車只要10元，可用悠遊卡、一卡通、iCash、手機綁定信用卡付費，持雲林縣TPASS公共運輸定期票，享不限車種前30分鐘免費騎乘，鼓勵民眾多利用。

雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，斗六火車站前租借次數最高。記者陳雅玲／攝影
雲林縣去年8月率先在虎尾、斗六導入公共自行車租賃系統，租借次數不斷成長，斗六火車站前租借次數最高。記者陳雅玲／攝影

大眾運輸 斗六 自行車

延伸閱讀

凱米颱風重創濁水溪綠覆蓋 雲林10月2天揚塵

雲林半年清溝244公里赫見板模、樹頭 虎尾公所購新車清溝開放民眾申請

雲林最大高鐵區幼兒園動工 因應人口逆勢成長擴增班數

避免學生死亡車禍憾事重演 雲林縣府啟動校園巡迴道安宣導

相關新聞

曾一天飛來逾600隻 台南黑琵數量迄今逾2550隻創新高

氣溫日夜溫差大，來台度冬黑面琵鷺因日來溫度驟降數量激增，南市累計迄今逾2550隻刷新紀錄，超過今年1月全球普查時2088...

強颱吹毀台南蚵棚 蚵農要求比照嘉義縣每棚補助5千至6千元

康芮颱風造成南市近6千個蚵棚被襲毀的損失，南市府將比照2021年案例辦理，以南市府的第二預備金及災害準備金預先提供補助，...

郭信良市政總質詢採用書面 批搶修工程開口契約竟流標14次

台南市議會第4屆第4次定期會上午市政總質詢，議員郭信良採用書面質詢，指台南市原6個行政區的搶修工程開口契約，從2月底到1...

台南捷運藍線拚2026動工 大橋站初期恐無法與台鐵共構

台南捷運傳第1期藍線串聯東區文化中心到永康區大橋，預定2026年底動工，議員關切與永康鐵路地下化的進度和銜接，交通局表示...

檳榔製炭獲企業大量採購 雲林文創軟實力發光

雲林縣政府鼓勵青年發揮創意創業，今宣布雲林文創周起跑，並頒發「雲創點睛」精品認證、雲林亮販點特色店家，即日起在YCDC雲...

能源局補助嘉市國小太陽能板火警 議員要求強化校園太陽能板管理

嘉義市崇文國小依仁館上月底屋頂太陽能板線材，疑似短路走火引發火警，消防人員迅速撲滅火勢，無人傷亡。市議員鄭光宏上午質詢教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。