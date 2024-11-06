能源局補助嘉市國小太陽能板火警 議員要求強化校園太陽能板管理

嘉義市崇文國小依仁館上月底屋頂太陽能板線材，疑似短路走火引發火警，消防人員迅速撲滅火勢，無人傷亡。市議員鄭光宏上午質詢教育處長郭添財，要求太陽能板超過保固期5所國中小儘速與廠商簽保養合約，郭添財說，早期能源局補助安裝6校7個太陽能板案場，線路裸露超過保固期，發生火警的崇文國小太陽能板撤除停用

議員鄭光宏質詢，崇文國小依仁館屋頂太陽能發電設備，2012年由經濟部能源局補助設置，保固期5年屆滿後，廠商退場，校方接收設備，不曉得要檢修維養，加上早期配線裸露外，長年風吹、日曬、雨淋加上高溫，上月21日疑似短路起火燃燒。

事發後，教育處進行全面清查，發現除崇文外，還有另外5所國中小，也是在2011年前後，接受能源局補助設置，除南興國中新建綜合大樓配合綠建築規範，設備保固到期後另廠商繼續維養，宣信國小發電設備終止外，各校幾乎全部都是保固期屆滿後，至少5年以上沒有檢修及保養。

鄭光宏說，有家長擔心，目前幾乎所有嘉市國中小校舍屋頂都蓋滿太陽能板，是否會如同崇文般短路起火？早期嘉市校園太陽能板能源局補助設置，保固期屆滿後廠商退場，校方如果沒有另與廠商簽訂年度保養合約，設備疏於檢修及維護就容易出問題。

後期校園透過環保局媒介簽約太陽能設備，學校僅出租屋頂，廠商負責設置、檢修、保養及維護，因此較沒有保固問題，同時廠商為了讓發電效率提升，也會比較勤於維護設備，因此比較不會有狀況。

有鑒於太陽能光電設備與傳統電器設備火災搶救方式差異甚大，鄭光宏要求消防局應將校園納入年度太陽能光電組合訓練演練中，師生也應有危險意識，落實消防自衛編組，確實執行太陽能設備的檢修與保養，以維校園安全。

郭添財說，能源局2009至2014年間，補助安裝6所國中小校7個太陽能板案場，早期太陽能板技術不如現代，配線裸露外，長年風吹日曬雨淋高溫，又無保固，要求各校審慎評估太陽能板安全及保固，確保校園安全。