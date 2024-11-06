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「班班有鮮奶」嘉市議員質疑保鮮安全配套不足 2議員自曝有乳糖不耐症

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中央推動國小「班班有鮮乳」政策，嘉義市議員林煒軒（右）上午質詢市府教育處長郭添財執行問題。記者魯永明／翻攝
中央推動國小「班班有鮮乳」政策，嘉義市議員林煒軒（右）上午質詢市府教育處長郭添財執行問題。記者魯永明／翻攝

中央推動國小「班班有鮮乳」政策，嘉義市多位議員上午質詢，擔心鮮乳保鮮問題，認為校園無冷藏設備，影響兒童健康，又鮮乳對乳糖不耐症兒童無替代配套；市府教育處長郭添財說，已請各校採購保鮮箱（袋），對乳糖乳糖不耐症學生，改用含鈣豆漿替代，目前全國缺貨。

議員林煒軒質詢，農業部與教育部攜手推動「學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫」，也就是「班班有鮮奶」政策，讓孩童在校能夠享受到國產可追溯鮮奶，是對學生健康及飲食安全重大政策，但民眾與老師卻出現抱怨聲音。

國產乳品供應分為「鮮奶」及「保久乳」，在不同天氣或學校儲存環境差異下，是否考慮調整乳品供應方式，確保品質穩定性，冷鏈系統與配送效率鮮奶保存不易，須在離開冷藏環境後30分鐘飲用完畢。市府對配送至各校冷鏈系統是否完善？各校儲藏設備是否達到統一標準，應對天氣變化或突發情況？

學校收到鮮奶後，發放至學童流程，是否有校內專門人員或教師負責確保學童按時飲用並避免鮮奶變質？如何避免因鮮奶存放過久而影響食安？因應乳糖不耐症學童需求，應提供含鈣豆漿作替代品。

林煒軒說，政策實施過程，市府是否建立有效家長溝通機制，確保遇到乳品品質、學童不適等情況即時反應處理，喝鮮乳應納入營養午餐的配膳總量計算與整體規畫，不能忽視老師們的工作權益。

議員李忠曆、李奕德都自曝自己是乳糖不耐症，要求教育處執行「班班有鮮乳」政策，要關照乳糖不耐症學生需求。郭添財說，嘉義市各校班班有鮮乳上路，配發保鮮半小時內喝完，因應乳糖不耐症學童需求，提供含鈣豆漿替代品，但目前含鈣豆漿全國缺貨。

班班有鮮乳 議員 豆漿

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