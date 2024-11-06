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強颱吹毀台南蚵棚 蚵農要求比照嘉義縣每棚補助5千至6千元

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
康芮颱風吹毀台南蚵棚，蚵農損失嚴重，要求補助金額不能只有4年前1棚1千元。記者鄭惠仁／攝影
康芮颱風吹毀台南蚵棚，蚵農損失嚴重，要求補助金額不能只有4年前1棚1千元。記者鄭惠仁／攝影

康芮颱風造成南市近6千個蚵棚被襲毀的損失，南市府將比照2021年案例辦理，以南市府的第二預備金及災害準備金預先提供補助，協助受災的蚵民復育蚵棚。蚵農表示，4年前是1棚補助1千元，目前1棚成本5萬多元，這次嘉義縣是每棚補助5千至6千元，希望市府能比照。

台南市區漁會已完成受損數量調查，今天將名冊報農業局，數量近6千棚。農業局漁港及近海管理所長張順得表示，市長已指示先以預備金代墊，協助蚵農復養，目前已簽請中，由於中央的補助措施還沒下來，到底補助金額是多少，還無法確定，但會努力爭取。另，嘉義縣蚵農因有漁業權，漁業署補助每棚5至6千元。

數十年來最晚秋颱強烈颱風康芮來襲，造成台南市在海域放養的蚵棚幾乎無一倖存，蚵農計算，蚵棚、浮具、鐵錨、牡蠣及人工、運費等成本，每棚成本5萬多元，大家的損失都超過1百萬元，由於必須在復養，蚵農要求災害補助。市長黃偉哲除了在議會上，允諾會先以第2預備金代墊，補助蚵農復養，農業局也發新聞說，會比照2021年補助案例辦理。

黃姓等蚵農投訴，4年前養殖季期間因彩虹颱風來襲，西南氣流旺盛，風浪大造成蚵棚受損，市府是每棚補助1千元，希望這次補助金額不是只有1千元，若只有1千元，未免太少了，他們無法接受。嘉義縣蚵農這次颱風也受損，補助金額每棚5至6千元，希望能比照。

陳姓蚵農說，由於所有蚵棚都被打壞，還要重新製作蚵棚及購買蚵苗，又要投入可觀經費，希望補助金額能提高。目前又有銀杏颱風，雖然對台灣不構成威脅，但風浪會增大，會等1周後再放養。

嘉義 康芮颱風 蚵棚

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