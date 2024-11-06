財劃法修正草案初審 黃偉哲：造成縣市間互相攻擊
立院財政委員會今天完成審查財政收支劃分法部分條文修正草案，台南市長黃偉哲表示，以現有版本來看，這是最糟糕版本，充滿政治偏見、造成縣市間互相攻擊，非團結台灣做法。
黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，此財劃法修正草案造成縣市間互相攻擊，重北輕南、重東輕西、重離島輕本島，也影響台南市財政及台南捷運等多項建設。
黃偉哲更舉台南市、彰化縣為例說，以此版本試算統籌分配款，120萬人口彰化縣竟高於180萬人口台南市，彰化縣面積也比台南市小，統籌分配款居然多出數十億元。
黃偉哲認為最佳方式是採用單一標準，或以人口、面積為標準，再由中央微調，現今版本是東部贏西部輸、北部贏南部輸、離島贏本島輸，對南部縣市非常不公平。
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