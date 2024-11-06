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嘉縣推動犬便不落地 飼主未撿起恐「黃金變罰金」

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣許多飼主未及時清理犬隻在公共場所留下的排遺物，造成環境污染，環保局今年列入改善項目，家中狗狗隨地大便未撿起，將依「廢棄物清理法」處飼主罰鍰。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，為降低民眾踩到狗屎的次數，今年結合家畜防治所絕育活動及寵物用品店宣導「犬便不落地」，讓飼主更關注犬便問題，維持宜居環境。

環保局說，長期以來推動「村里清潔大作戰」，卻發現許多飼主未及時清理犬隻在公共場所留下排遺物，或直接讓犬隻自行在外排大小便，造成環境污染，因此將犬隻排遺物列入宣傳改善項目。

環保局表示，飼主不僅要照顧寵物的居家生活，也要處理寵物造成的環境問題，若未及時清理犬便，將依廢棄物清理法第27條處新台幣1200元至6000元不等罰鍰。

環保局也呼籲飼主，不要心存僥倖，避免「黃金變罰金」；期待大家都能「狗沒拿賽，我有撿賽」。

寵物 廢棄物 環保局

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